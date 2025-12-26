НА ЖИВО
          Испанската полиция разби схема за фалшиви евро с високо качество, водеща към България

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Агенти на полицията на Женералитат – Mossos d’Esquadra, от звеното за борба с фалшифицирането на валута и Криминалния разследващ район на Терес де л’Ебре, са извършили арест на 45-годишен мъж на 16 декември. Той е заподозрян като извършител на престъпления, свързани с фалшифициране на валута и разпространение на маркирани стоки.

          Властите посочват, че този конкретен тип неистински банкноти се произвежда основно в България. Според разследващите, тайни работилници в страната са специализирани в изработката на фалшива валута, която впоследствие се дистрибутира в различни части на Европа посредством организирани престъпни канали.

          Разследването е стартирало в средата на ноември, след като в град Ампоста са регистрирани множество оплаквания за плащания с фалшиви банкноти от 200 евро. Първоначално нито една от жертвите не е подозирала измамата. Фалшификатите са били откривани едва когато потърпевшите са опитвали да депозират средствата в банкомати.

          Полицията отбелязва изключително високото качество на изработката. В един от случаите жертва дори е успяла успешно да внесе сумата по текущата си сметка и да извърши плащания. Едва няколко дни по-късно финансовата институция е информирала клиента, че банкнотите са задържани за анализ поради съмнения за тяхната автентичност.

          Банкнотите с номинал от 200 евро са сред най-предпочитаните от престъпните мрежи. Те позволяват постигането на висока икономическа възвръщаемост с малък обем хартия, като същевременно не привличат същото внимание и подозрение като банкнотите от 500 евро.

          На 16 декември служителите на Mossos d’Esquadra са претърсили дома на задържания в Ампоста. При акцията са иззети фалшиви банкноти с номинал от 100 евро на обща стойност 9 300 евро, които е трябвало да бъдат въведени в търговския оборот. Заподозреният е бил изправен пред съда на 18 декември.

