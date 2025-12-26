Как инфлацията и войната влияят на цените на храните у нас?

Какво можем да си купим с една заплата и с колко са поскъпнали основните храни за година?

- Реклама -

Тази тема беше обсъдена в предаването „Здравей, България” от Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, и Яни Янев, председател на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти.

„Евростат“: Инфлацията в България е по-висока от средната за ЕС и еврозоната – Евроком

Според Михайлов фактори като инфлацията, скокът в цените на електроенергията и диспропорционалното разпределение на финансовия ресурс по веригата за продажба на хранителни продукти водят до увеличение на цените. Той отбеляза, че за сектора на млекопреработването през първите месеци на годината не се очаква значително поскъпване на продуктите. „Причините за това са много, включително сезонни фактори. Исторически, около Нова година цените обикновено се покачват, но през януари нещата се успокояват. Очаквам увеличение през февруари и март поради няколко основни фактора“, сподели Михайлов. Той прогнозира между 5 и 10 процента скок на цените след февруари, основно заради поскъпването на тока.

Яни Янев заяви, че слънчогледовото олио е единствената хранителна стока, която през последните години не е поскъпвала. „Изключение прави 2022 година, когато заради войната в Украйна имаше паническо повишение на цените, но от 2023 насам няма увеличение. Цените на олиото са под нивата от 2021 година„, отбеляза той.

По думите на Янев, всички останали хранителни стоки са поскъпнали с 30-35-50 процента и повече. Това се дължи на повишените разходи вследствие на COVID кризата, войната и нарушените вериги на доставки. „При слънчогледовото олио обаче няма такова повишение, защото разходите се поемат от земеделските производители и преработвателите. Конкуренцията на пазара на растителни масла е силна, както от други масла, така и от вноса от трети страни, което държи цените ниски„, добави той.

ЕЦБ запазва лихвите: Прогнози за инфлация и растеж до 2027

Янев подчерта, че разходите са се увеличили навсякъде – от производството и преработката до дистрибуцията, но когато има реална конкуренция, тя ограничава възможността за рязко повишаване на цените. „Цените на външните пазари са решаващи. Към момента не се очаква повишение, въпреки ударите по инфраструктура и пристанища в световен мащаб“, завърши той, прогнозирайки, че не се очаква сериозно поскъпване на слънчогледовото олио.