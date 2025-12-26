НА ЖИВО
          Москва и Вашингтон подновиха контактите след предложения на САЩ за мир в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Съветникът по външна политика на руския президент Владимир Путин е провел разговори с представители на американската администрация, след като Москва е получила предложения от САЩ за евентуално мирно споразумение за Украйна. Информацията бе разпространена от Ройтерс, като се позовава на източник от Кремъл.

          По думите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, съветникът Юрий Ушаков е разговарял по телефона с няколко представители от екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп, като не беше уточнено кога точно са се състояли тези контакти.

          20 ТОЧКИ: Зеленски представи плана за мир в Украйна – Евроком

          Песков допълни, че специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев е донесъл в Москва хартиени копия от американските предложения за мир след срещата си в Маями през уикенда. В момента документите се анализират от Кремъл.

          „Информацията беше анализирана и от името на президента Путин беше осъществен контакт между представители на администрациите на Русия и САЩ. Беше договорено да се продължи диалогът“,

          заяви Дмитрий Песков.

          По негови думи мирните преговори за Украйна са били засегнати „в общи линии“ по време на разговорите, без да бъдат обсъждани конкретни детайли. Кремъл отказа да разкрие допълнителна информация за съдържанието на контактите.

          По-рано Кирил Дмитриев е информирал Владимир Путин за разговорите си с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, проведени във Флорида, съобщи ДПА.

          Песков не коментира как руското ръководство оценява в момента мирния план, обсъждан между САЩ, Украйна и европейски държави. Той обаче потвърди публикация на руския всекидневник „Коммерсант“, според която Путин е изложил своите изисквания към Киев по време на среща с руски бизнес лидери.

          Според изданието, руският президент е повторил дългогодишните претенции на Москва към цялата територия на Донецка и Луганска област, въпреки че Русия не ги контролира напълно военно. В същото време не е обсъждан въпросът за Краматорск, Костянтиновка и Славянск – градове, които формират ключова отбранителна линия за Украйна и които Киев вече е отказал да отстъпи.

          Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия – Евроком

          В замяна Путин е предложил да се водят разговори за изтегляне на руски войски от други украински територии. Той е заявил още, че САЩ са предложили съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала, като според публикацията американската страна обмисля използването на произведената електроенергия за добив на биткойни.

          Украйна, от своя страна, продължава да настоява да си върне контрола над най-голямата атомна електроцентрала в Европа и изразява готовност тя да бъде управлявана съвместно със САЩ.

