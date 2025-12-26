Тяло на мъж на видима възраст около 50 години е открито тази сутрин в непосредствена близост до един от търговските центрове на улица „Капитан Райчо“ в Пловдив, съобщава Plovdiv24.bg.

Районът е наситен с униформени служители. На място са разположени два патрулни автомобила, екипи на жандармерията, специалисти от криминалистична лаборатория, както и парамедици от частна спешна помощ.

Според свидетелства на очевидци, тялото е поставено в черен чувал, а безистенът на „Маркет центъра“ е отцепен с жълти ленти, които забраняват преминаването на граждани. В момента полицията извършва разпити на живеещите в съседство и провежда разследване за изясняване на причините за смъртта.