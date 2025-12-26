Пътната обстановка в област Благоевград е усложнена поради метеорологичните условия. В региона вали слаб дъжд, като настилките са предимно мокри. По усойните места има условия за частични заледявания, въпреки че пътищата остават проходими при зимни условия. Няма регистрирана намалена видимост поради мъгла. Температурите варират в интервала от -3°С до +10°С, а времето над страната е предимно облачно.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават водачите за повишено внимание по главен път I-1 (Е-79) София – Кулата. В участъка от км 355+570 до км 364+385 се извършват ремонтни дейности, поради което скоростта е ограничена до 60 км/ч. Участъкът е обозначен със съответните пътни знаци.

В град Кресна движението също изисква повишено внимание при км 399+000. Причината е монтирането на временна светофарна уредба на пешеходната пътека при кръстовището между път I-1 и третокласните пътища към Рибник, Лебница, Струма, Вълково и Микрево. Светофарът работи в режим „при поискване“, като трафикът се регулира и от сигналисти.

Въведени са и временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили. По път III-197 Гоце Делчев – Сатовча (при км 25+967 в района на с. Плетена) е забранено преминаването на МПС над 12 тона в отсечката от км 7+559 до км 29+541. Мярката се налага поради обследване на мостово съоръжение над река Бистрица. Обходният маршрут е през път III-1972 Сатовча – Вълкосел – Абланица – Дъбница и обратно. Срокът на ограничението е до 31.12.2025 г.

Ремонтни дейности продължават и по други ключови направления:

По път II-19 Разлог – Гоце Делчев се извършват частични ремонти на асфалтовата настилка между км 36+570 и км 83+570. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 12.07.2027 г.

По път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог движението се осъществява двупосочно в една лента в участъка от км 64+270 до км 64+330. Лентата в посока село Юндола е затворена заради пропадане на пътната настилка и компрометирана подпорна стена. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч, като временната организация е в сила до 30.06.2026 г.