Патриарх Даниил на първо мирно посещение във Вселенската патриаршия (СНИМКИ)

Българският патриарх Даниил е втори ден на официално посещение във Вселенската патриаршия в Турция, където подари частица от мощите на Свети патриарх Евтимий на Вселенския патриарх Вартоломей.

Това е първото му мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г. като български патриарх, съобщиха от Българската православна църква, откъдето разпространиха и снимки от тържествената литургия в Истанбул.

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей отслужиха заедно съборна света литургия в църквата „Свети Георги“. В края на богослужението днес, 26 декември, Св. Синод и българският патриарх дариха на Вселенската патриаршия светинята – частица от мощите на Свети патриарх Евтимий.

В своето слово патриарх Даниил изрази благодарност и подчерта значението на духовното единство:

„Ние също искаме преди всичко да благодарим – Богу и на Ваше Светейшество – за изключителната духовна радост да отслужим днес заедно тайнството на светата божествена Евхаристия в Патриаршеския храм на светата Велика Христова Църква. Светата безкръвна Евхаристийна жертва… е сърцевина и средоточие на живота на Църквата и най-видимото свидетелство за нашето единство, единомислие и единодействие.“

Слово отправи и Вселенският патриарх Вартоломей, който приветства българския патриарх и делегацията му:

„Сред великата радост на Църквата от светото Раждане на Богочовека, Вселенската патриаршия има още една причина да ликува – мирното посещение на Негово Блаженство Софийския митрополит и Патриарх на цяла България господин Даниил. Добре дошли в дворищата на нашата обща Църква майка!“

В словото си патриарх Вартоломей подчерта и духовната зрялост на българския патриарх, наричайки го най-младия по възраст сред православните патриарси, но духовно мъдър, и пожела Божието благословение да пребъдва над него и над Българската православна църква.