Патриарх Даниил на първо мирно посещение във Вселенската патриаршия (СНИМКИ)

Това е първото му мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г. като български патриарх, съобщиха от Българската православна църква, откъдето разпространиха и снимки от тържествената литургия в Истанбул.
Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей отслужиха заедно съборна света литургия в църквата „Свети Георги“. В края на богослужението днес, 26 декември, Св. Синод и българският патриарх дариха на Вселенската патриаршия светинята – частица от мощите на Свети патриарх Евтимий.
В своето слово патриарх Даниил изрази благодарност и подчерта значението на духовното единство:
Слово отправи и Вселенският патриарх Вартоломей, който приветства българския патриарх и делегацията му:
В словото си патриарх Вартоломей подчерта и духовната зрялост на българския патриарх, наричайки го най-младия по възраст сред православните патриарси, но духовно мъдър, и пожела Божието благословение да пребъдва над него и над Българската православна църква.
Този демон допуснат от нашият патриарх хич ,ама хич не е на добре
Ели Минева такова разделение между хората, между душите?! Що за отношение?
Няма нужда. Историята на православието е изпълнена с борби, но то остава единно, за разлика от Римската църква, сектите им са безброй. Дори в САЩ може да получиш банков кредит при бизнесплан за църква, некаква. Извращенията откъде дойдоха? Затова ли кръстоносците са гордостта на Европа?🤣
Търтеи долни
А има ли размирно посещение!?
Ходил патриарха да види върколомей
У нас досега нищо полезно не е свършил, та дано на срещата да не нахрави нещо антибългарско
Ваня Русева напротив, ама трябва да искате да видите всичко, което направи за нас Патриарха ни
Ваня Русева А какво трябва да свърши според вас?! Много си е добър Патриархът, жив и здрав!