Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в Кърджали. Събитието беше със свободен достъп, като на него присъстваха и общински представители на „ДПС – Ново начало“.

Основен акцент в разговорите беше необходимостта от парламентарно мнозинство за пресичане на корупционните практики. Асен Василев изнесе пред присъстващите конкретни данни за злоупотреби през последните месеци на управлението. Той посочи фрапиращ пример със строителството на инфраструктура: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“.

Бившият финансов министър акцентира и върху казуса, станал известен като „Златната ливада“ край Козлодуй, сравнявайки стойността на сделката с придобивките за спешната помощ.

„68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, заяви Василев. От пресцентъра на партията подчертаха позицията, че без наличието на 121 депутати, готови за решителни реформи, подобни схеми ще продължат да ощетяват бъдещето на страната.

Бившият премиер акад. Николай Денков посочи политическите фигури на Бойко Борисов и Делян Пеевски като източник на проблемите в държавата. „Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, коментира той. Според Денков, стабилност може да се постигне единствено с честно управление, при което народните представители не се нуждаят от охрана поради страх от бивши съратници от „бандитските им години“.

Депутатът Айлин Пехливанова отправи призив към местната общност да не се поддава на опитите за етническо напрежение преди избори. „Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, сподели тя по повод страховете от нов Възродителен процес.

Самият Възродителен процес от 80-те години беше категорично осъден от Асен Василев: „Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“.

След дискусията, представителите на ПП поднесоха венец на Тюркян чешма в памет на жертвите на насилствената смяна на имената. Паметникът е посветен на 17-месечната Тюркян, загинала преди 41 години в село Могиляне – трагедия, превърнала се в символ на борбата за човешки права срещу тоталитарния режим.