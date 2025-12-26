НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Предлагат въвеждане на продуктова такса за тютюневи изделия с филтри

          1
          85
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Нови промени в нормативната уредба предвиждат въвеждането на специфична продуктова такса за тютюневи изделия с филтри, както и за филтри, продавани самостоятелно за употреба с такива изделия. Това е заложено в проект за допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, който е предоставен за обществено обсъждане.

          - Реклама -

          До момента в законодателството вече фигурират продуктови такси за пластмасови продукти за еднократна употреба, насочени към намаляване на екологичния им отпечатък. Настоящият проект обаче цели да регламентира конкретно размера на дължимия налог за тютюневите филтри.

          Необходимостта от тази мярка произтича от липсата на изрични законови текстове, които да указват реда за заплащане на тези такси към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от задължените лица. Според информация на pariteni.bg, в действащите нормативни актове липсват и прецизни дефиниции за „пластмасов продукт за еднократна употреба“ и „производител“ в контекста на този тип изделия. Това налага прецизиране на нормативната база относно задълженията на производителите.

          За изчисляването на размера на таксата е възприет подход на база килограм отпадък. Използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ) за общото количество отпадъци и разходите на общините за тяхното управление на годишна база. Предложената ставка се основава на реалните разходи за сметосъбиране, транспортиране, почистване и третиране на битовия отпадък, с добавено минимално завишение. Формулата взема предвид и декларираните данни от производителите и вносителите за общото тегло на филтрите, реализирани на пазара.

          При определянето на ставката се вземат предвид 60% от общото количество пуснати на пазара тютюневи изделия с филтри. Този подход се базира на изследвания за употребата на тези продукти на обществени места и има за цел да предотврати двойното облагане за отпадъците, генерирани в домакинствата, за които вече се плаща такса битови отпадъци.

          В мотивите към проекта е записано, че последващото разпределение на акумулираните средства от ПУДООС към общините ще се извършва на базата на дела на генерираните отпадъци във всяка община спрямо общото количество за страната.

          Нови промени в нормативната уредба предвиждат въвеждането на специфична продуктова такса за тютюневи изделия с филтри, както и за филтри, продавани самостоятелно за употреба с такива изделия. Това е заложено в проект за допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, който е предоставен за обществено обсъждане.

          - Реклама -

          До момента в законодателството вече фигурират продуктови такси за пластмасови продукти за еднократна употреба, насочени към намаляване на екологичния им отпечатък. Настоящият проект обаче цели да регламентира конкретно размера на дължимия налог за тютюневите филтри.

          Необходимостта от тази мярка произтича от липсата на изрични законови текстове, които да указват реда за заплащане на тези такси към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от задължените лица. Според информация на pariteni.bg, в действащите нормативни актове липсват и прецизни дефиниции за „пластмасов продукт за еднократна употреба“ и „производител“ в контекста на този тип изделия. Това налага прецизиране на нормативната база относно задълженията на производителите.

          За изчисляването на размера на таксата е възприет подход на база килограм отпадък. Използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ) за общото количество отпадъци и разходите на общините за тяхното управление на годишна база. Предложената ставка се основава на реалните разходи за сметосъбиране, транспортиране, почистване и третиране на битовия отпадък, с добавено минимално завишение. Формулата взема предвид и декларираните данни от производителите и вносителите за общото тегло на филтрите, реализирани на пазара.

          При определянето на ставката се вземат предвид 60% от общото количество пуснати на пазара тютюневи изделия с филтри. Този подход се базира на изследвания за употребата на тези продукти на обществени места и има за цел да предотврати двойното облагане за отпадъците, генерирани в домакинствата, за които вече се плаща такса битови отпадъци.

          В мотивите към проекта е записано, че последващото разпределение на акумулираните средства от ПУДООС към общините ще се извършва на базата на дела на генерираните отпадъци във всяка община спрямо общото количество за страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...
          Крими

          Испанската полиция разби схема за фалшиви евро с високо качество, водеща към България

          Екип Евроком -
          Агенти на полицията на Женералитат – Mossos d'Esquadra, от звеното за борба с фалшифицирането на валута и Криминалния разследващ район на Терес де л'Ебре,...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions