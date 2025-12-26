Нови промени в нормативната уредба предвиждат въвеждането на специфична продуктова такса за тютюневи изделия с филтри, както и за филтри, продавани самостоятелно за употреба с такива изделия. Това е заложено в проект за допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, който е предоставен за обществено обсъждане.

До момента в законодателството вече фигурират продуктови такси за пластмасови продукти за еднократна употреба, насочени към намаляване на екологичния им отпечатък. Настоящият проект обаче цели да регламентира конкретно размера на дължимия налог за тютюневите филтри.

Необходимостта от тази мярка произтича от липсата на изрични законови текстове, които да указват реда за заплащане на тези такси към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от задължените лица. Според информация на pariteni.bg, в действащите нормативни актове липсват и прецизни дефиниции за „пластмасов продукт за еднократна употреба“ и „производител“ в контекста на този тип изделия. Това налага прецизиране на нормативната база относно задълженията на производителите.

За изчисляването на размера на таксата е възприет подход на база килограм отпадък. Използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ) за общото количество отпадъци и разходите на общините за тяхното управление на годишна база. Предложената ставка се основава на реалните разходи за сметосъбиране, транспортиране, почистване и третиране на битовия отпадък, с добавено минимално завишение. Формулата взема предвид и декларираните данни от производителите и вносителите за общото тегло на филтрите, реализирани на пазара.

При определянето на ставката се вземат предвид 60% от общото количество пуснати на пазара тютюневи изделия с филтри. Този подход се базира на изследвания за употребата на тези продукти на обществени места и има за цел да предотврати двойното облагане за отпадъците, генерирани в домакинствата, за които вече се плаща такса битови отпадъци.

В мотивите към проекта е записано, че последващото разпределение на акумулираните средства от ПУДООС към общините ще се извършва на базата на дела на генерираните отпадъци във всяка община спрямо общото количество за страната.