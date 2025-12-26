НА ЖИВО
          Протестите на гръцките фермери продължават

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Земеделци в Гърция продължават и днес да блокират пътища в цялата страна заради забавени субсидии от Европейския съюз и други нерешени проблеми. По информация на електронното издание на в. „Катимерини“, по главните пътни артерии са разположени хиляди трактори, докато протестиращите обсъждат дали да засилят натиска върху правителството.

          Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа – Евроком

          Представители на земеделските организации заявяват, че въпреки продължаващите разговори с консервативното правителство, до момента не са получили конкретни гаранции, че исканията им ще бъдат изпълнени.

          На магистрала Е65 в Централна Гърция по трасето са разположени около 3 000 трактора, но движението не е напълно спряно. По националните пътища остават отворени една или две ленти, което позволява празничното пътуване да се осъществява почти безпроблемно.

          „Ние не спираме движението“,

          заявиха представители на земеделците и уточниха, че автомобилите преминават нормално по време на празниците.

          Протестиращите са прекарали коледните празници на блокадите, палейки огньове и организирайки импровизирани празнични вечери със семействата си, като знак за твърдата си решимост.

          Ключова среща е насрочена за събота по обяд на кръстовището Никая, близо до Лариса. Земеделците я определят като подготовка за национално събрание, очаквано до неделя. Именно тази среща ще бъде решаваща за това дали и в каква степен протестите ще бъдат ескалирани. Никая се смята за символично място за движението, тъй като там е най-голямата блокада и най-многобройното присъствие на протестиращи.

          От правителството посочват, че от общо 27 искания на земеделците 16 вече са изпълнени, четири се разглеждат, а седем не могат да бъдат удовлетворени. Протестиращите обаче настояват за ясни отговори и реален диалог, а не общи уверения.

          Блокада на ГКПП Кулата: Гръцки фермери отново спират камиони

          На платения участък Малгара край Солун, където също е планирана среща, пунктовете останаха отворени, а движението беше спокойно. Празничният трафик е по-слаб от обичайното, тъй като повечето пътувания са били осъществени по-рано през седмицата, а завръщането се очаква да премине без затруднения.

          Самите земеделци признават, че плановете за следващите дни остават неясни. Макар част от участниците да предлагат по-строги блокади от понеделник, лидерите на протеста подчертават, че окончателни решения все още няма и всичко ще зависи от резултатите на националната среща.

