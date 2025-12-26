Протестите на гръцките фермери продължават

Земеделци в Гърция продължават и днес да блокират пътища в цялата страна заради забавени субсидии от Европейския съюз и други нерешени проблеми. По информация на електронното издание на в. „Катимерини“, по главните пътни артерии са разположени хиляди трактори, докато протестиращите обсъждат дали да засилят натиска върху правителството.

- Реклама -

Гръцки фермери спират движението на „Илинден – Ексохи“ за осем часа – Евроком

Представители на земеделските организации заявяват, че въпреки продължаващите разговори с консервативното правителство, до момента не са получили конкретни гаранции, че исканията им ще бъдат изпълнени.

На магистрала Е65 в Централна Гърция по трасето са разположени около 3 000 трактора, но движението не е напълно спряно. По националните пътища остават отворени една или две ленти, което позволява празничното пътуване да се осъществява почти безпроблемно.

„Ние не спираме движението“, заявиха представители на земеделците и уточниха, че автомобилите преминават нормално по време на празниците.

Протестиращите са прекарали коледните празници на блокадите, палейки огньове и организирайки импровизирани празнични вечери със семействата си, като знак за твърдата си решимост.

Ключова среща е насрочена за събота по обяд на кръстовището Никая, близо до Лариса. Земеделците я определят като подготовка за национално събрание, очаквано до неделя. Именно тази среща ще бъде решаваща за това дали и в каква степен протестите ще бъдат ескалирани. Никая се смята за символично място за движението, тъй като там е най-голямата блокада и най-многобройното присъствие на протестиращи.

От правителството посочват, че от общо 27 искания на земеделците 16 вече са изпълнени, четири се разглеждат, а седем не могат да бъдат удовлетворени. Протестиращите обаче настояват за ясни отговори и реален диалог, а не общи уверения.

Блокада на ГКПП Кулата: Гръцки фермери отново спират камиони

На платения участък Малгара край Солун, където също е планирана среща, пунктовете останаха отворени, а движението беше спокойно. Празничният трафик е по-слаб от обичайното, тъй като повечето пътувания са били осъществени по-рано през седмицата, а завръщането се очаква да премине без затруднения.

Самите земеделци признават, че плановете за следващите дни остават неясни. Макар част от участниците да предлагат по-строги блокади от понеделник, лидерите на протеста подчертават, че окончателни решения все още няма и всичко ще зависи от резултатите на националната среща.