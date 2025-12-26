НА ЖИВО
          Реал Мадрид ще си връща полузащитник

          Очаква се през лятото "кралете" да купят обратно Нико Пас от Комо

          Снимка: www.facebook.com/RealMadrid
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководството на Реал Мадрид все по-усилено обмисля връщането на Нико Пас в отбора. През последната година той се доказа по италианските терени с Комо и сега от „Бернабеу“ са решили да активират клаузата за обратното му откупуване.

          През лятото на 2024 г. „кралете“ преотстъпиха аржентинския атакуващ полузащитник на Комо, но запазиха предимството си чрез специална клауза в споразумението, която му позволява да го привлече отново.

          Авторитетното издание AS смята, че Пас вече е доказал, че заслужава реален шанс в Реал Мадрид. Очаква се обаче сделката да се осъществи през лятото, след като Пас завърши настоящия сезон с Комо.

