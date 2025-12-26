Реал Мадрид ще си връща полузащитник

Ръководството на Реал Мадрид все по-усилено обмисля връщането на Нико Пас в отбора. През последната година той се доказа по италианските терени с Комо и сега от „Бернабеу“ са решили да активират клаузата за обратното му откупуване.

През лятото на 2024 г. „кралете“ преотстъпиха аржентинския атакуващ полузащитник на Комо, но запазиха предимството си чрез специална клауза в споразумението, която му позволява да го привлече отново.

Авторитетното издание AS смята, че Пас вече е доказал, че заслужава реален шанс в Реал Мадрид. Очаква се обаче сделката да се осъществи през лятото, след като Пас завърши настоящия сезон с Комо.