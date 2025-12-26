Северна Македония даде зелена светлина за ратификация на споразумението за жп тунела с България

Парламентарната комисия по външна политика и търговия на Северна Македония прие единодушно проектозакон за ратификация на споразумението между правителствата на България и Северна Македония, свързано с подготовката, изграждането и експлоатацията на междуграничен железопътен тунел. Документът вече е изпратен за разглеждане и приемане в парламента, съобщи МИА.

По думите на Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговията на Северна Македония, със споразумението се уреждат техническите, финансовите и организационните въпроси, свързани с реализацията и функционирането на тунела, който ще свързва двете държави.

Ефремов подчерта, че изграждането на тази ключова инфраструктура трябва да отговаря на изискванията на Европейския съюз и НАТО, включително на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа.

Според него споразумението ще създаде и благоприятни политически и икономически условия за по-задълбочено търговско и индустриално сътрудничество между България и Северна Македония, както по време на строителството, така и при оперативното функциониране на граничния пункт.

Съгласно проектозакона, тунелът ще бъде с обща дължина 2383 метра, от които 1193,70 метра ще се намират на българска територия, а 1189,30 метра – на територията на Северна Македония. Съоръжението ще бъде част от железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – границата – Крива Паланка – Белаковци – Куманово – Скопие, осигурявайки директна жп връзка между двете страни.