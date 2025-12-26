НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Северна Македония даде зелена светлина за ратификация на споразумението за жп тунела с България

          4
          118
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Парламентарната комисия по външна политика и търговия на Северна Македония прие единодушно проектозакон за ратификация на споразумението между правителствата на България и Северна Македония, свързано с подготовката, изграждането и експлоатацията на междуграничен железопътен тунел. Документът вече е изпратен за разглеждане и приемане в парламента, съобщи МИА.

          - Реклама -

          По думите на Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговията на Северна Македония, със споразумението се уреждат техническите, финансовите и организационните въпроси, свързани с реализацията и функционирането на тунела, който ще свързва двете държави.

          България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година – Евроком

          Ефремов подчерта, че изграждането на тази ключова инфраструктура трябва да отговаря на изискванията на Европейския съюз и НАТО, включително на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа.

          Според него споразумението ще създаде и благоприятни политически и икономически условия за по-задълбочено търговско и индустриално сътрудничество между България и Северна Македония, както по време на строителството, така и при оперативното функциониране на граничния пункт.

          Споразумението за жп тунел със Северна Македония влиза в НС

          Съгласно проектозакона, тунелът ще бъде с обща дължина 2383 метра, от които 1193,70 метра ще се намират на българска територия, а 1189,30 метра – на територията на Северна Македония. Съоръжението ще бъде част от железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – границата – Крива Паланка – Белаковци – Куманово – Скопие, осигурявайки директна жп връзка между двете страни.

          Парламентарната комисия по външна политика и търговия на Северна Македония прие единодушно проектозакон за ратификация на споразумението между правителствата на България и Северна Македония, свързано с подготовката, изграждането и експлоатацията на междуграничен железопътен тунел. Документът вече е изпратен за разглеждане и приемане в парламента, съобщи МИА.

          - Реклама -

          По думите на Крум Ефремов, директор в Министерството на външните работи и търговията на Северна Македония, със споразумението се уреждат техническите, финансовите и организационните въпроси, свързани с реализацията и функционирането на тунела, който ще свързва двете държави.

          България и РСМ с краен срок за жп тунела – 2028 година – Евроком

          Ефремов подчерта, че изграждането на тази ключова инфраструктура трябва да отговаря на изискванията на Европейския съюз и НАТО, включително на стандартите и техническите спецификации на трансевропейската транспортна мрежа.

          Според него споразумението ще създаде и благоприятни политически и икономически условия за по-задълбочено търговско и индустриално сътрудничество между България и Северна Македония, както по време на строителството, така и при оперативното функциониране на граничния пункт.

          Споразумението за жп тунел със Северна Македония влиза в НС

          Съгласно проектозакона, тунелът ще бъде с обща дължина 2383 метра, от които 1193,70 метра ще се намират на българска територия, а 1189,30 метра – на територията на Северна Македония. Съоръжението ще бъде част от железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – границата – Крива Паланка – Белаковци – Куманово – Скопие, осигурявайки директна жп връзка между двете страни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...
          Крими

          Испанската полиция разби схема за фалшиви евро с високо качество, водеща към България

          Екип Евроком -
          Агенти на полицията на Женералитат – Mossos d'Esquadra, от звеното за борба с фалшифицирането на валута и Криминалния разследващ район на Терес де л'Ебре,...

          4 КОМЕНТАРА

          2. Сто г проект и вервайте удба или сръбите ще намерят твърда непробиваема скала и пак ще спре

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions