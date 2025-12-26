НА ЖИВО
          Симеон Николов с престижна награда

          Родният национал беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World

          Снимка: БГНЕС
          Родният национал Симеон Николов получи огромно признание за изявите си и беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World.

          Ето какво написаха от медията за него към клип с някои от най-добрите му изяви на Световното първенство по-рано тази година, където Мони и България завоюваха сребърните медали:

          „Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си – диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра.

          Той завърши Мондиала със страхотни резултати – 44 точки (26 атаки, 6 блокади, 12 аса). В Лигата на нациите записа 50 точки (25 атаки, 11 блокади, 14 аса). С него на терена, България достигна до финалите на Световното първенство за първи път от 55 години.“

