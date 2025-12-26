Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази група се е присъединила и Черна гора по времето на управлението на Мило Джуканович.

В основата на материала стоят твърденията на сръбския президент Александър Вучич, според когото малките държави в региона се използват основно за „сдържане на Сърбия“. Експертите, цитирани от „Филтър“, посочват, че почти всички съседи на Белград попадат в тази категория. Според тях Албания и Черна гора са виновни заради насърчаването на независимостта на Косово, докато Хърватия и България са обвинени в „спъването на Сърбия по европейския ѝ път“.

Вучич коментира отношенията в региона в контекста на дългото чакане за отварянето на Клъстер 3 в преговорите с ЕС. Той твърди, че големите сили използват съседните на Сърбия държави за разпространение на антисръбска пропаганда.

Дипломатът Зоран Миливоевич подкрепя тази теза с исторически препратки: „През цялата история Хърватия, България и Албания са служили предимно на големите сили, за да потискат интересите на Сърбия в този регион. В последно време Черна гора също се присъедини към тях, особено по време на управлението на Мило Джуканович“. Той допълва, че „Албания насърчава стратегическия интерес на Запада за независимо Косово“.

Миливоевич прави преглед на историческите събития от Берлинския конгрес до днес, като специално акцентира върху ролята на София. „След това, във Втората балканска война, България нападна Сърбия“, подчертава той и директно обвинява София и Загреб за настоящите проблеми на Белград. „От 2014 г. и началото на процеса на европейска интеграция на Сърбия, Хърватия и България постоянно имат резерви относно напредъка на Сърбия. Очевидно правят това под влиянието на Германия“, коментира дипломатът.

Политологът Огнен Гогич също изразява мнение пред „Блиц“, че когато говори за блокажи, Вучич визира основно Хърватия и България. „Хърватия и България обаче не са единствените страни от ЕС, които гласуват против отварянето на Клъстер 3 за Сърбия“, уточнява той.

Материалът завършва с цитат от Александър Вучич, който заявява, че не очаква големи промени в отношението на ЕС. „Дали очаквам големи промени в ЕС по този въпрос? Не очаквам. Не забравяйте, че междувременно всички тези малки държави около нас са били използвани главно за, както се казва, сдържане на Сърбия. Защото, когато Сърбия е силна и расте, независимо от факта, че сме малка държава, ние сме много по-големи от другите в нашата среда, тогава тези големи държави използват тези малки държави, за да разпространяват антисръбска пропаганда и да плашат собственото си население със Сърбия и разбира се с всички тези приказки за това как всички останали в Европа са добри и мили, освен нас. Това е така от Берлинския конгрес, от Балканските войни, Първата световна война, Втората световна война и до днес“, заключава сръбският президент.