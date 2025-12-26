НА ЖИВО
          Ски сезонът започва: добри условия в планините и предупреждение за лавинна опасност

          Снимка: БГНЕС
          С настъпването на зимните условия и първите по-сериозни снеговалежи, в България постепенно стартира ски сезонът. Курортите започват да отварят пистите си, а Планинската спасителна служба (ПСС) отправя апел към туристите и скиорите да бъдат добре подготвени и да спазват правилата за безопасност.

          От ПСС при Българския Червен кръст съобщиха за БТА, че условията за туризъм в българските планини са добри. Времето е тихо, с разкъсана облачност, а температурите са около минус 5 градуса. Снежната покривка варира между 20 и 40 сантиметра, като слаб вятър се усеща в района на Стара планина.

          От службата обаче предупреждават за лавинна опасност във високите части и по откритите склонове. Планинските спасители съветват туристите да се движат само по обозначени маршрути, да не тръгват сами, да разполагат с добре заредени телефони и резервни батерии. Пътеките не са утъпкани и при придвижване се затъва в снега, допълват от ПСС.

          В Пампорово ски зоната ще бъде отворена на 28 декември, съобщи изпълнителният директор на „Пампорово“ АД София Цанкова. В курорта има между 15 и 20 сантиметра естествен сняг, като при минусови температури пистите се обработват и с изкуствен сняг. В първия ден ще бъдат отворени пистите 1, 1А, 6, 6А, 10 и 11, а при запазване на студеното време се очаква до началото на януари да заработи цялата ски зона.

          В Боровец зимният ски сезон 2025/2026 започва на 27 декември с частично отваряне. Ще работи ски влек „Маркуджик 0“, а писта „Сухар“ ще бъде отворена частично за ски и сноуборд. Останалата част от зоната остава затворена заради недостатъчна снежна покривка и неблагоприятни условия за техническо заснежаване.

          В деня на откриването ще се продават само двупосочни билети за кабинковите лифтове „Ястребец“ и „Ситняково експрес“, валидни и за целодневен достъп до ски влека. Детските билети ще струват 1 лев, а за всички останали ще има 50% отстъпка. От 28 декември билетите ще са на редовни цени. По повод 130-годишнината на Боровец курортът предоставя 130 безплатни урока и 130 безплатни екипировки.

          В Банско условията към 26 декември 2025 г. са определяни като отлични, споделят скиори в социалните мрежи. Пистите са в перфектно състояние, добре обработени и подходящи за каране. Времето е слънчево, с добра видимост и умерен студ, което създава много добри условия за ски и сноуборд.

