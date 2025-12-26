НА ЖИВО
          Смесено плащане с левове и евро: Какви са правилата за търговци и клиенти през януари

          През предстоящия януари наличието на две валути в портфейлите на потребителите ще бъде неизбежно. Често ще възникват ситуации, в които наличните средства в едната валута няма да са достатъчни, налагайки доплащане с другата. Въпреки че подобни моменти могат да създадат известно объркване както за клиентите, така и за бизнеса, действащото законодателство допуска подобна гъвкавост.

          Справка на агенция „Фокус“ разяснява детайлите около нормативната уредба. Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) не поставя забрана върху смесеното плащане. Това означава, че е напълно допустимо потребителят да заплати една сметка, използвайки едновременно левове и евро. Тази опция важи независимо от метода на плащане – дали става въпрос за комбинация от банкноти и монети в двете валути, или съчетание между платежна карта в евро и пари в брой в левове.

          Съществува обаче важен нюанс, касаещ бизнеса. С цел да не се създава излишно натоварване и в съответствие с принципите за ефективност и икономичност, на търговците е предоставена свобода на избор. Те сами могат да преценят дали да приемат такъв тип смесени плащания. Задължително условие е търговците да поставят на видно място в обекта си уведомление, което ясно да информира клиентите дали в периода на двойно обращение приемат или отказват плащания, комбиниращи двете валути.

          14 КОМЕНТАРА

          3. Чичо Румен ви каза, че трябва да запазим лева, но нямахте воля да го защитите. Сега ще носим последствията.

          4. Напълно сте прав, и това води се вече проблем!
            Колко бързо се отказваме от нашето си истинско ,……….утре ще плачем ………..

          8. 26.12.2025г. За минерална вода 1,5л. давам на продавачка 1.30 лева на крайпътно 24часа кафе и цигари като 30ст. са по 1,2,5 стотинки , тя продавачката взима всичките монети в юмрук и ги тросва ядливо отвътре при нея с риск да си набие кокалчетата на китката !!!!!!!! Аз: Така да ми реагират продавачки на български пари ми зачести в годините , но си има своето обяснение и то е че , да си ,,патриот“ отдавна не се котира и има зор за свежа пара с която поне да се усмихват продавачките !!!!!!!!!!!!!

            • Теодор Трайков ми 10 галфона ,като теб по една две стотинки , са й достатъчни ,като че ли с тези 30 стотинки ако ги дадеш нормално ще загубиш милиони ,мишки

