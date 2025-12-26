През предстоящия януари наличието на две валути в портфейлите на потребителите ще бъде неизбежно. Често ще възникват ситуации, в които наличните средства в едната валута няма да са достатъчни, налагайки доплащане с другата. Въпреки че подобни моменти могат да създадат известно объркване както за клиентите, така и за бизнеса, действащото законодателство допуска подобна гъвкавост.

- Реклама -

Справка на агенция „Фокус“ разяснява детайлите около нормативната уредба. Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) не поставя забрана върху смесеното плащане. Това означава, че е напълно допустимо потребителят да заплати една сметка, използвайки едновременно левове и евро. Тази опция важи независимо от метода на плащане – дали става въпрос за комбинация от банкноти и монети в двете валути, или съчетание между платежна карта в евро и пари в брой в левове.

Съществува обаче важен нюанс, касаещ бизнеса. С цел да не се създава излишно натоварване и в съответствие с принципите за ефективност и икономичност, на търговците е предоставена свобода на избор. Те сами могат да преценят дали да приемат такъв тип смесени плащания. Задължително условие е търговците да поставят на видно място в обекта си уведомление, което ясно да информира клиентите дали в периода на двойно обращение приемат или отказват плащания, комбиниращи двете валути.