      петък, 26.12.25
          Начало България Инциденти

          Спасиха туристи с моторни шейни на Черни връх

          Снимка: БГНЕС
          Двама туристи, недобре екипирани за зимни условия, са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх от планински спасители, съобщи за БТА Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК).

          Зимни условия в планините, туристите да бъдат добре екипирани – Евроком

          Вечерта около 20:30 часа е получен сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа „Алеко“ към Черни връх. Времето е било мъгливо, със сняг и температури около минус 8 градуса. Двамата туристи, двама мъже, били облечени с дънки, анцуг и маратонки.

          Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни ги извели до Черни връх, където те останали да пренощуват в хижата на върха.

          Инцидент на Витоша, има загинал и ранен – Евроком

          От ПСС предупреждават туристите, че в планините е зимна обстановка. Снежната покривка е между 20 и 40 см, пътеките не са утъпкани и при ходене може да се затъва. Планинските спасители съветват да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони.

