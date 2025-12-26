НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Споделеното родителство: законови промени и обществени разделения

          0
          64
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Споделеното родителство се прилага все по-често, като вече съществува и по-ясна законова рамка. Неотдавна приетите промени в Семейния кодекс дават възможност на съда да постановява съвместно упражняване на родителските права, дори когато родителите не са постигнали доброволно споразумение. Това отново доведе до дълбоки обществени разделения.

          - Реклама -

          Какво се променя в закона

          Промените в Семейния кодекс бяха обсъждани с години и предизвикаха бурни реакции още преди окончателното им приемане. Имаше протести в подкрепа, както и против новите текстове, а дебатът отново ясно раздели майки и бащи. Някои правозащитни организации изразиха опасения, че новите правила могат да създадат рискове, особено в случаи на продължаващо домашно насилие и силни родителски конфликти.

          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс – Евроком

          „Най-голямата измама в българското право“

          В ефира на Нова телевизия Пламен Борисов от Фондация За споделено родителство определи досегашната практика като подвеждаща. Той обясни, че формулировката, според която съдът „възлага упражняването на родителските права“ на единия родител, създава погрешно впечатление. Борисов подчерта, че и двамата родители всъщност притежават тези права, а съдът само урежда начините на тяхното упражняване след развода.

          Какво всъщност означава споделено родителство

          Според Борисов, понятието споделено родителство често погрешно се свежда до формулата 50:50. Той поясни, че не става въпрос за механично разделяне на времето, а за реално присъствие на двамата родители в живота на детето, както през делнични дни, така и през уикенди, ваканции и извънучебно време. Досегашният модел, при който единият родител поема основната отговорност, а другият става „неделен родител“, е това, което новите законови промени целят да преодолеят.

          Опасенията на критиците

          Анелия Горгорова от гражданско обединение Разумно споделено родителство подчерта, че отглеждането на дете е въпрос на отговорности, а не само на права. Тя изрази притеснение, че новите текстове засягат най-вече случаите с дълбок родителски конфликт, в които често има данни за насилие.

          Споделено родителство за по-щастливи деца – мисията възможна – Евроком

          Трудни въпроси без лесни отговори

          Горгорова постави и конкретни въпроси: как ще се прилага разширен режим при много малки деца и как ще се организира ежедневието на детето, когато то посещава детска градина, училище и извънкласни занимания. Тя изрази съмнения относно това как съдиите ще решават тези конфликти на практика и посочи случаи, в които родителски права са били предоставени на родители с история на насилие, без да бъдат взети под внимание емоционалното и физическото състояние на децата.

          Дебатът около споделеното родителство показва, че законодателната промяна е само първата стъпка, а истинското изпитание предстои в съдебната практика и в живота на хиляди семейства.

          Споделеното родителство се прилага все по-често, като вече съществува и по-ясна законова рамка. Неотдавна приетите промени в Семейния кодекс дават възможност на съда да постановява съвместно упражняване на родителските права, дори когато родителите не са постигнали доброволно споразумение. Това отново доведе до дълбоки обществени разделения.

          - Реклама -

          Какво се променя в закона

          Промените в Семейния кодекс бяха обсъждани с години и предизвикаха бурни реакции още преди окончателното им приемане. Имаше протести в подкрепа, както и против новите текстове, а дебатът отново ясно раздели майки и бащи. Някои правозащитни организации изразиха опасения, че новите правила могат да създадат рискове, особено в случаи на продължаващо домашно насилие и силни родителски конфликти.

          Въвеждането на споделено родителство: Протест пред парламента, докато се гледа Семейният кодекс – Евроком

          „Най-голямата измама в българското право“

          В ефира на Нова телевизия Пламен Борисов от Фондация За споделено родителство определи досегашната практика като подвеждаща. Той обясни, че формулировката, според която съдът „възлага упражняването на родителските права“ на единия родител, създава погрешно впечатление. Борисов подчерта, че и двамата родители всъщност притежават тези права, а съдът само урежда начините на тяхното упражняване след развода.

          Какво всъщност означава споделено родителство

          Според Борисов, понятието споделено родителство често погрешно се свежда до формулата 50:50. Той поясни, че не става въпрос за механично разделяне на времето, а за реално присъствие на двамата родители в живота на детето, както през делнични дни, така и през уикенди, ваканции и извънучебно време. Досегашният модел, при който единият родител поема основната отговорност, а другият става „неделен родител“, е това, което новите законови промени целят да преодолеят.

          Опасенията на критиците

          Анелия Горгорова от гражданско обединение Разумно споделено родителство подчерта, че отглеждането на дете е въпрос на отговорности, а не само на права. Тя изрази притеснение, че новите текстове засягат най-вече случаите с дълбок родителски конфликт, в които често има данни за насилие.

          Споделено родителство за по-щастливи деца – мисията възможна – Евроком

          Трудни въпроси без лесни отговори

          Горгорова постави и конкретни въпроси: как ще се прилага разширен режим при много малки деца и как ще се организира ежедневието на детето, когато то посещава детска градина, училище и извънкласни занимания. Тя изрази съмнения относно това как съдиите ще решават тези конфликти на практика и посочи случаи, в които родителски права са били предоставени на родители с история на насилие, без да бъдат взети под внимание емоционалното и физическото състояние на децата.

          Дебатът около споделеното родителство показва, че законодателната промяна е само първата стъпка, а истинското изпитание предстои в съдебната практика и в живота на хиляди семейства.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пътна обстановка в област Благоевград: Дъжд, частични заледявания и въведени ограничения

          Екип Евроком -
          Пътната обстановка в област Благоевград е усложнена поради метеорологичните условия. В региона вали слаб дъжд, като настилките са предимно мокри. По усойните места има...
          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions