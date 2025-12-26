Споделеното родителство: законови промени и обществени разделения

Споделеното родителство се прилага все по-често, като вече съществува и по-ясна законова рамка. Неотдавна приетите промени в Семейния кодекс дават възможност на съда да постановява съвместно упражняване на родителските права, дори когато родителите не са постигнали доброволно споразумение. Това отново доведе до дълбоки обществени разделения.

Какво се променя в закона

Промените в Семейния кодекс бяха обсъждани с години и предизвикаха бурни реакции още преди окончателното им приемане. Имаше протести в подкрепа, както и против новите текстове, а дебатът отново ясно раздели майки и бащи. Някои правозащитни организации изразиха опасения, че новите правила могат да създадат рискове, особено в случаи на продължаващо домашно насилие и силни родителски конфликти.

„Най-голямата измама в българското право“

В ефира на Нова телевизия Пламен Борисов от Фондация За споделено родителство определи досегашната практика като подвеждаща. Той обясни, че формулировката, според която съдът „възлага упражняването на родителските права“ на единия родител, създава погрешно впечатление. Борисов подчерта, че и двамата родители всъщност притежават тези права, а съдът само урежда начините на тяхното упражняване след развода.

Какво всъщност означава споделено родителство

Според Борисов, понятието споделено родителство често погрешно се свежда до формулата 50:50. Той поясни, че не става въпрос за механично разделяне на времето, а за реално присъствие на двамата родители в живота на детето, както през делнични дни, така и през уикенди, ваканции и извънучебно време. Досегашният модел, при който единият родител поема основната отговорност, а другият става „неделен родител“, е това, което новите законови промени целят да преодолеят.

Опасенията на критиците

Анелия Горгорова от гражданско обединение Разумно споделено родителство подчерта, че отглеждането на дете е въпрос на отговорности, а не само на права. Тя изрази притеснение, че новите текстове засягат най-вече случаите с дълбок родителски конфликт, в които често има данни за насилие.

Трудни въпроси без лесни отговори

Горгорова постави и конкретни въпроси: как ще се прилага разширен режим при много малки деца и как ще се организира ежедневието на детето, когато то посещава детска градина, училище и извънкласни занимания. Тя изрази съмнения относно това как съдиите ще решават тези конфликти на практика и посочи случаи, в които родителски права са били предоставени на родители с история на насилие, без да бъдат взети под внимание емоционалното и физическото състояние на децата.

Дебатът около споделеното родителство показва, че законодателната промяна е само първата стъпка, а истинското изпитание предстои в съдебната практика и в живота на хиляди семейства.