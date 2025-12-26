Тръмп ще приеме Зеленски в Мар-а-Лаго за среща на високо ниво

Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в своето имение Мар-а-Лаго във Флорида в неделя, съобщава издание „Аксиос“.

Световната агенция Ройтерс посочва, че засега не може да потвърди официално тази информация.

По-рано Зеленски заяви в публикация в социалната платформа X, че е договорена среща на най-високо равнище между Украйна и САЩ, която ще се състои между него и Тръмп в близкото бъдеще.

„Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище – с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!“, написа Зеленски.

Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, е един от основните преговарящи между Киев и Вашингтон.