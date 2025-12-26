НА ЖИВО
          Тръмп ще приеме Зеленски в Мар-а-Лаго за среща на високо ниво

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в своето имение Мар-а-Лаго във Флорида в неделя, съобщава издание „Аксиос“.

          Световната агенция Ройтерс посочва, че засега не може да потвърди официално тази информация.

          Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия – Евроком

          По-рано Зеленски заяви в публикация в социалната платформа X, че е договорена среща на най-високо равнище между Украйна и САЩ, която ще се състои между него и Тръмп в близкото бъдеще.

          Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище – с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!“,

          написа Зеленски.

          Страхил Ангелов за Тръмп: Байдън изхарчи 350 милиарда за Украйна и не знаем къде са отишли тези пари – Евроком

          Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, е един от основните преговарящи между Киев и Вашингтон.

