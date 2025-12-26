Тръмп ще приеме Зеленски в Мар-а-Лаго за среща на високо ниво

Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, ще приеме украинския си колега Володимир Зеленски в своето имение Мар-а-Лаго във Флорида в неделя, съобщава издание „Аксиос“.
Световната агенция Ройтерс посочва, че засега не може да потвърди официално тази информация.
По-рано Зеленски заяви в публикация в социалната платформа X, че е договорена среща на най-високо равнище между Украйна и САЩ, която ще се състои между него и Тръмп в близкото бъдеще.
Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, е един от основните преговарящи между Киев и Вашингтон.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
Слави Милушев Тъпото е оранжевият макак. 🤣🤣
Ще го наградят. Отдавна не е имало такъв като него.
Пак ще нахлузи костюма, но това едва ли ще му помогне да поумнее или да се държи поне прилично!
Ми там ще гони топката
Слави Милушев Тъпото в случая е на майка ти сина русоробе смотан!
А Урсула и Макрон, няма ли да го придружат?
Може и близалка да му подари даже ама файда йок!
Само да не го бият този път!
Напразни очаквания MI6 не дават!
Слави Милушев Точно така!
Еврейския гном е пътник 2026
Да го вкара в най- дълбоката дупка на голф- игрището,и да не се връща в Европа!!!
Dimitar Georgiev идиотите не са на изчезване! Водиш класацията!
Nikolina Gerdzhikova Комплимент!!!