Властите в Турция проведоха мащабна операция за сигурност, при която бяха задържани 115 души, заподозрени в членство в терористичната групировка „Ислямска държава“. Според данните на разследващите, арестуваните лица са имали намерения да извършат нападения в страната по време на коледните и новогодишните празници.

Полицията в Истанбул е предприела действия след получен сигнал, че хора, свързани с „Ислямска държава“, подготвят атаки, насочени конкретно срещу немюсюлмани. В рамките на операцията органите на реда са извършили претърсвания и обиски на 124 различни адреса в турския мегаполис.

В резултат на полицейските действия са заловени 115 от издирваните заподозрени. При обиските са открити и конфискувани няколко пистолета, както и боеприпаси.