      петък, 26.12.25
          Жълт код за опасно студено време в 10 области, снегът достигна 19 см

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Днешният ден започна с минусови температури в по-голямата част от страната, като най-студено бе в Добрич и Разград, където термометрите отчетоха минус 6 градуса. Най-сериозна снежна покривка сутринта бе измерена в Монтана и Лом – 19 сантиметра. В сила е жълт код за студено време за 10 области в Северна България, където и през деня температурите ще останат с отрицателен знак.

          За разлика от северните райони, в Южна България максималните стойности ще достигнат до плюс 6°-7°. В следобедните часове над южните части ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, като ще е слаб до умерен. Очаква се усилване на вятъра през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина. През нощта той ще отслабне и в много райони ще стихне напълно.

          Минималните температури ще се движат между минус 5° и 0°. Утре времето ще бъде преобладаващо слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, който привечер ще започне да се усилва. Максималните температури ще бъдат в интервала между 1° и 6°.

          В планините условията ще са предимно слънчеви с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад.

          През следващите дни времето ще се задържи сравнително студено, но почти без валежи. По-значителна облачност се очаква над източната половина на страната в неделя. Тогава на отделни места, главно в района на Стара планина, е възможно да превали слаб сняг.

          В началото на следващата седмица времето ще бъде по-често слънчево, но и ветровито. Температурите сутрин ще са предимно между минус 5° и 0°, а дневните – между 1° и 6°. В западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи по-дълго, градусите ще бъдат с 2-3 по-ниски.

          Последвайте Евроком в Google News

