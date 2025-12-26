Зимни условия в София: Почистени пътища и нормално движение

Пътната обстановка в столицата е нормална, като движението се осъществява при зимни условия, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Градският транспорт също се движи при зимни условия и изпълнява всички свои маршрути.

- Реклама -

Жълт и оранжев код за обилни снеговалежи на Коледа – Евроком

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улиците, по които преминава масовият градски транспорт, както и в централни части на район „Панчарево“. Почистен е и пътят Панчарево – Бистрица.

Студени и снежни януарски дни – ранните прогнози предвиждат сурова зима – Евроком

Опесъчени са пътищата в природен път Витоша – Драгалевци – Алеко и Бояна – Златните мостове. Екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили рискови участъци със смеси против заледяване по Южната дъга на Софийския околовръстен път, както и улици във с. Владая, кварталите „Бояна“, „Княжево“, „Симеоново“, „Драгалевци“, както и в район „Люлин“ – ул. „Земеделска“, Суходолски път и моста на Филиповско шосе.