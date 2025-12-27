153 години от залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче

С поредица от възпоменателни събития в местността Пази мост край Ловеч и в Къкринското ханче бяха отбелязани 153 години от залавянето на Васил Левски.
В историческата местност Пази мост цветя поднесоха заместник-кметовете на Община Ловеч Цветелин Винчев и д-р Алдин Начков, представители на Ротари клуб и на Общинския комитет „Васил Левски“ – Ловеч. Историкът от Регионалния исторически музей в Ловеч Пламен Мяшков припомни срещата на Апостола и Никола Цвятков – Бакърджията с двете турски заптиета в следобедните часове на 26 декември 1872 г. Според изследователите именно тя поставя началото на поредицата от събития, довели до залавянето на Левски.
По-късно венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Апостола в Къкринското ханче, както и на паметната плоча на мястото, където той е ранен и заловен при опита си за бягство в ранните часове на 27 декември 1872 г.
Историкът Пламен Мяшков разказа в детайли за драматичните моменти в съдбовната нощ:
По думите му Апостолът прави опит да избяга към гората – единственият възможен път за спасение.
Левски успява да стреля и ранява един от нападателите, но е принуден да бяга, държейки падналите си дрехи – нещо почти невъзможно.
1. Контекст и цел
Левски влиза в дома на богатия търговец Денчо Халачев в Ловеч не за лична облага, а за да събере средства за революционната организация. Халачев е бил смятан за „изедник“, който отказвал да подпомогне освободителното дело, затова комитетът решава да вземе парите му чрез сила.
2. Ход на събитията
Влизане: Левски, придружен от Вутьо Ветьов, влиза в къщата посред бял ден, преоблечен като турчин.
Неочакваният свидетел: Докато търсят парите, в къщата се прибира 24-годишният слуга (чирак) Стойчо Гиргинов.
Сблъсъкът: Стойчо започва да вика за помощ. Левски се опитва да го укроти, но младежът продължава да крещи. За да предотврати разкриването си и провала на цялата организация, Левски го пробожда с кама.
3. Писмото до Любен Каравелов
Левски сам описва случая в писмо до Каравелов от 25 август 1872 г. Той изпитва дълбоко разкаяние, но подчертава революционната необходимост:
„Жално за невинното момче! Но ако не беше така, щеше да отиде цяла България.“
4. Роля в съдебния процес
Това убийство става основен коз в ръцете на османското обвинение по време на съдебния процес в София през 1873 г.. Тъй като според тогавашните закони политическата дейност се е наказвала различно от криминалното убийство, съдиите използват смъртта на Стойчо, за да представят Левски като обикновен престъпник и да оправдаят най-тежката присъда.
Защо се бърка с „попски син“?
Няма исторически данни за убит син на поп при обир на черква. Вероятно объркването идва от факта, че самият Левски е бил дякон (духовно лице), а основната версия за предателството му дълго време сочеше поп Кръстьо от Ловеч. Комбинацията от тези елементи в народната памет често води до изкривяване на фактите. ..
В негова памет, 🌹
И кой го е предал ? И защо по целия път към София охраняван само от трима никой не си е направил труда да го освободи ? Робският инстинкт на раята и тогава и сега е все същият.
За първи път Столичната община организира възстановка, посветена на делото на Васил Левски!
Готови сте на всичко общинари… с развято украинско знаме!? Готови бяхте и съвсем други съвместни възстановки да правите !??? Показахте го!!! Нищо не омърсено не оставихте!
Децата срамът ви не умиват! Те Душата на Дякона, на Васил Иванов Кунчев с почит ВЪЗДИГАТ! ПОКЛОН !!!