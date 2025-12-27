153 години от залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче

С поредица от възпоменателни събития в местността Пази мост край Ловеч и в Къкринското ханче бяха отбелязани 153 години от залавянето на Васил Левски.

В историческата местност Пази мост цветя поднесоха заместник-кметовете на Община Ловеч Цветелин Винчев и д-р Алдин Начков, представители на Ротари клуб и на Общинския комитет „Васил Левски“ – Ловеч. Историкът от Регионалния исторически музей в Ловеч Пламен Мяшков припомни срещата на Апостола и Никола Цвятков – Бакърджията с двете турски заптиета в следобедните часове на 26 декември 1872 г. Според изследователите именно тя поставя началото на поредицата от събития, довели до залавянето на Левски.

По-късно венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Апостола в Къкринското ханче, както и на паметната плоча на мястото, където той е ранен и заловен при опита си за бягство в ранните часове на 27 декември 1872 г.

Историкът Пламен Мяшков разказа в детайли за драматичните моменти в съдбовната нощ:

„В бързината Левски не връзва потурите с връзките, а само омотава пояса на кръста си, взима два револвера и Никола Цвятков му отваря външната врата към обора“, обясни той.

По думите му Апостолът прави опит да избяга към гората – единственият възможен път за спасение.

„Когато скача от плета, недобре опасаният пояс се разпасва, потурите падат, закачат се за кол и той пада по очи. Изправя се, но вече са били заложили трима души в засада“, разказа Мяшков.

Левски успява да стреля и ранява един от нападателите, но е принуден да бяга, държейки падналите си дрехи – нещо почти невъзможно.