22 години по-късно: България почита героите от Кербала

Военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе, с които беше почетена паметта на 13-те български военнослужещи, загинали по време на операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г.
Днес се навършват 22 години от атентата с камион-бомба срещу българската база „Индия“ в иракския град Кербала, при който загинаха петима наши военнослужещи.
В Карлово, пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм, във възпоменателната церемония се включиха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя в памет на загиналите си бойни другари.
В Русе военнослужещи от СКСО почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Пред гроба му венци и цветя положиха заместник-командирът на СКСО полковник Иван Райков, както и роднини, приятели и бойни другари на загиналия.
Предстоят и следващи възпоменателни церемонии. На 28 декември в Крумовград командирът на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков, заедно с военнослужещи от специалните сили, ще участват в церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.
На 29 декември в Плевен военнослужещи от 5-то бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването. Почит ще бъде отдадена на загиналите в Ирак военнослужещи от 5-та Шипченска механизирана бригада – офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров, като в тяхна памет ще бъде отслужена панихида.
и какво геройство извършиха и за кого наемниците
Защо са били там
Наша войскова с около 3500 бойци част бе изпратена с обещанието български фирми да участват във възстановяването на Ирак след войната.Разбирайте фирми на наши хора,затова смъртта на общо 13 войничета беше напълно безсмислена.Нищо от това не стана.Да тежи на съвестта на тогавашния военен министър Свинаров,назначен от Сакса, президент Г.Първанов и с решението на 39то народно събрание.
Rumen Birov кой бърза да влизаме в НАТО,и това не е наша война,правителството ги прати както днес пращаме бомби,хора ,самолети и техника на Украйна.
Rumen Birov Съвест ? Тия престъпни мозъци са психопати. Там съвест няма .
А защо дасъ герои като подпомагат терористичната органицация на Америка които и да е щесе защитава каво търсят чуж дом
А защо нашите момчета изобщо бяха там, и за чии интереси загинаха?!😢
Валя Маринова Най-големият привърженик да пращаме войски в Ирак – лицето соломон паси. Което обещаваше, че ще вземем милиарди от Ирак, а после си замълча. Не отиде и той да се бие – пратиха тези момчета.
И сега, ако началниците заповядат, Соломоновци ще пратят войски, било в Украйна, било другаде по света. Зависими хора са, със слугински манталитет.
Права сте. Тук е мястото на децата ни
тук има кого да защитят-майки,бащи, сестри,любими….тук е домът ,земята….. децата ни да са здрави и силни….
За тези които загубихме-поклон😢
Валя Маринова Защото ДОБРОВОЛНО искаха да отидат на война! Без значение за чий интереси, винаги е за нечий интереси.
Ivan Ivanov Е да де, но какво изобщо търсеше Българската „армия „там! Въпреки че „армия“ е силно казано!
Валя Маринова Когато човек веднъж си предложи задника за употреба, срещу заплащане, този на когото го е предложил ще го продаде на всеки който плати добре за него.
Един арабин разруши цяла база , нашите спят. Добре че не бяха трима.