22 години по-късно: България почита героите от Кербала

Военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе, с които беше почетена паметта на 13-те български военнослужещи, загинали по време на операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г.

Днес се навършват 22 години от атентата с камион-бомба срещу българската база „Индия“ в иракския град Кербала, при който загинаха петима наши военнослужещи.

В Карлово, пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм, във възпоменателната церемония се включиха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя в памет на загиналите си бойни другари.

В Русе военнослужещи от СКСО почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Пред гроба му венци и цветя положиха заместник-командирът на СКСО полковник Иван Райков, както и роднини, приятели и бойни другари на загиналия.

Предстоят и следващи възпоменателни церемонии. На 28 декември в Крумовград командирът на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков, заедно с военнослужещи от специалните сили, ще участват в церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.

На 29 декември в Плевен военнослужещи от 5-то бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването. Почит ще бъде отдадена на загиналите в Ирак военнослужещи от 5-та Шипченска механизирана бригада – офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров, като в тяхна памет ще бъде отслужена панихида.