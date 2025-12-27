България и Албания координират усилията си за засилване на източния фланг на НАТО

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов проведе среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу, посветена на съвместния принос на двете страни към мерките за усилване на възпирането и отбраната на Източния фланг на НАТО.

Във фокуса на разговорите беше развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и конкретните ангажименти на София и Тирана за повишаване на отбранителния капацитет на Алианса.

Министър Пиро Вънгу е на работно посещение в България. В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“, където се запозна с дейността и подготовката на формированията.

По време на посещението Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България, и ги поздрави по повод настъпващите новогодишни празници.