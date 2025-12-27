Бурята „Йоханес“ взе жертва в Швеция, десетки хиляди останаха без ток в Скандинавия

Един човек загина в Швеция, след като беше застигнат от падащо дърво, докато мощната буря „Йоханес“ връхлита Норвегия, Швеция и Финландия, съобщиха властите.
Шведският метеорологичен и хидрологичен институт издаде предупреждения за силни ветрове в голяма част от северната половина на страната, след като бурята удари региона. Смъртният случай е регистриран в близост до ски курорта Кунгсбергет в централна Швеция.
Той допълни, че пострадалият е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от нараняванията си.
Според шведската информационна агенция TT, над 40 000 домакинства в Швеция са останали без електрозахранване. Финландската обществена телевизия Yle съобщи, че още 33 000 домакинства във Финландия също са без ток.
Заради екстремните метеорологични условия трафикът на летището в Китила в северна Финландия беше временно спрян, след като силни ветрове избутаха пътнически самолет и по-малък самолет от пистата в снежна преспа, съобщиха финландските медии. Няма пострадали при инцидента.
