      събота, 27.12.25
          НачалоБългарияИнциденти

          Бурята „Йоханес“ взе жертва в Швеция, десетки хиляди останаха без ток в Скандинавия

          Снимка: БГНЕС
          Един човек загина в Швеция, след като беше застигнат от падащо дърво, докато мощната буря „Йоханес“ връхлита Норвегия, Швеция и Финландия, съобщиха властите.

          Шведският метеорологичен и хидрологичен институт издаде предупреждения за силни ветрове в голяма част от северната половина на страната, след като бурята удари региона. Смъртният случай е регистриран в близост до ски курорта Кунгсбергет в централна Швеция.

          „Поради бурята едно дърво е паднало върху мъж“, заяви Матс Лан от полицията в Гавлеборг пред АФП.

          Той допълни, че пострадалият е бил транспортиран в болница, но по-късно е починал от нараняванията си.

          Според шведската информационна агенция TT, над 40 000 домакинства в Швеция са останали без електрозахранване. Финландската обществена телевизия Yle съобщи, че още 33 000 домакинства във Финландия също са без ток.

          Заради екстремните метеорологични условия трафикът на летището в Китила в северна Финландия беше временно спрян, след като силни ветрове избутаха пътнически самолет и по-малък самолет от пистата в снежна преспа, съобщиха финландските медии. Няма пострадали при инцидента.

