Четирима алпинисти загинаха при лавина в Гърция

Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия след продължителна и изключително трудна издирвателна операция, започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Групата – трима мъже и една жена – е тръгнала рано сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос с височина 2495 метра. Късно вечерта контактът с тях е напълно прекъснат, като мобилната връзка е изгубена заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от техен приятел, който е трябвало да се включи в изкачването, но не е тръгнал с групата.

Незабавно е стартирана мащабна спасителна операция, в която са участвали около 30 пожарникари, планински спасители, специализирано верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. Издирването е било силно затруднено от лошите метеорологични условия и изключително трудния терен.

След часове на претърсване спасителите първо откриват автомобила на алпинистите, а по-късно и телата им, затрупани от лавина. Те са намерени близо едно до друго, което според изданието показва, че групата не е имала време за реакция, когато снежната маса ги е връхлетяла внезапно.

Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер, тъй като мястото е силно отдалечено и трудно достъпно.

По информация на близки и приятели загиналите са били опитни планинари, добре подготвени за зимни преходи.