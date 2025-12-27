НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Четирима алпинисти загинаха при лавина в Гърция

          0
          13
          Снимка: Belga
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия след продължителна и изключително трудна издирвателна операция, започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Групата – трима мъже и една жена – е тръгнала рано сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос с височина 2495 метра. Късно вечерта контактът с тях е напълно прекъснат, като мобилната връзка е изгубена заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от техен приятел, който е трябвало да се включи в изкачването, но не е тръгнал с групата.

          ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

          Незабавно е стартирана мащабна спасителна операция, в която са участвали около 30 пожарникари, планински спасители, специализирано верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. Издирването е било силно затруднено от лошите метеорологични условия и изключително трудния терен.

          След часове на претърсване спасителите първо откриват автомобила на алпинистите, а по-късно и телата им, затрупани от лавина. Те са намерени близо едно до друго, което според изданието показва, че групата не е имала време за реакция, когато снежната маса ги е връхлетяла внезапно.

          Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер, тъй като мястото е силно отдалечено и трудно достъпно.

          По информация на близки и приятели загиналите са били опитни планинари, добре подготвени за зимни преходи.

          Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия след продължителна и изключително трудна издирвателна операция, започнала след изчезването им в деня на Коледа, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

          - Реклама -

          Групата – трима мъже и една жена – е тръгнала рано сутринта на Коледа от село Атанасиос Диакос по планински маршрут към връх Коракос с височина 2495 метра. Късно вечерта контактът с тях е напълно прекъснат, като мобилната връзка е изгубена заради липса на сигнал. Властите са уведомени малко след полунощ от техен приятел, който е трябвало да се включи в изкачването, но не е тръгнал с групата.

          ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

          Незабавно е стартирана мащабна спасителна операция, в която са участвали около 30 пожарникари, планински спасители, специализирано верижно превозно средство, дронове и хеликоптер. Издирването е било силно затруднено от лошите метеорологични условия и изключително трудния терен.

          След часове на претърсване спасителите първо откриват автомобила на алпинистите, а по-късно и телата им, затрупани от лавина. Те са намерени близо едно до друго, което според изданието показва, че групата не е имала време за реакция, когато снежната маса ги е връхлетяла внезапно.

          Очаква се телата да бъдат транспортирани с хеликоптер, тъй като мястото е силно отдалечено и трудно достъпно.

          По информация на близки и приятели загиналите са били опитни планинари, добре подготвени за зимни преходи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          Никола Павлов -
          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната...
          Крими

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев

          Никола Павлов -
          Служители на Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършват следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия...
          Крими

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions