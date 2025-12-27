НА ЖИВО
      събота, 27.12.25
          
          
          
          ЦСКА се подсили с национал на Беларус

          26-годишният полузащитник пристигна от казахстанския Астана с договор за три години

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА обяви втори зимен трансфер. След привличането на Алехандро Пиедраита, в тима от Борисовата градина акостира и беларуският национал Макс Ебонг.

          26-годишният полузащитник пристига от казахстанския Астана с договор за срок от три години.

          Ето какво написаха „червените“:

          „ЦСКА привлече национала на Беларус Макс Ебонг. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейския“ клуб за срок от три години.
          Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана.
          Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.
          Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола.
          В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Фьодор Лапоухов.
          Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!
          Макс Ебонг
          Роден на: 26 август 1999 г.
          Ръст: 180 см.
          Позиция: централен полузащитник.“ 

