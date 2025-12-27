Декемврийско слънце и силен вятър днес

Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, като над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен северозападен вятър, който в края на деня ще започне да се усилва.

Максималните температури ще са между 1° и 6°, а в София – около 2°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, но постепенно ще започне да се понижава.

По Черноморието

Над Черноморието облачността ще е по-значителна, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 4° и 7°, температурата на морската вода – 9°–12°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините

В планинските райони ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде силен, а по билата – бурен, от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 4°.

Прогноза за неделя и понеделник

През неделя и понеделник времето ще остане сравнително студено, но почти без валежи. Облачността ще е променлива, като в неделя над източната половина на страната ще бъде по-значителна. На отделни места, главно в старопланинската област, е възможно да превали слаб сняг.

В понеделник по-често ще бъде предимно слънчево. Ще е ветровито – вятърът ще духа от запад-северозапад, в Югозападна България до умерен, а в останалата част от страната – умерен до силен.

Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните – между 1° и 6°. В западната част на Дунавската равнина, където снежната покривка ще се задържи, температурите ще бъдат с 2–3 градуса по-ниски.