      събота, 27.12.25
          Домакините от Мароко стигнаха само до равенство срещу Мали

          Срещата завърши при резултат 1:1

          Снимка: БГНЕС
          Мароко и Мали поделиха точките след равенство 1:1 в двубой от група А на тазгодишното издание в турнира за Купата на Африканските нации.

          Домакините на надпреварата поведоха чрез футболиста на Реал Мадрид Брахим Диас дълбоко в добавеното време на първата част след точно реализирана дузпа. Гостите обаче отвърнаха на предизвикателството също от бялата точка, като точен след 64 минути игра беше Ласине Синайоко. До края Мароко, който отново беше без Футболист номер 1 на Африка за 2025 година Ашраф Хакими, останал на резервната скамейка, не успя да стигне до нова победа след тази над Коморските острови.

          В класирането „атласките лъвове“ са водачи с 4 точки и в най-лошия случай ще завършат трети в групата. Мали и Замбия ги следват с по 2, а Коморските острови са на дъното с 1 пункт. В последните срещи в група А Замбия се изправя срещу Мароко, а Коморските острови излизат срещу Мали.

          Днес има нови четири мача от програмата на втория кръг от груповата фаза. В група С Уганда играе с Танзания, а Нигерия се изправя срещу Тунис в интригуващ сблъсък. В група D пък Бенин с Оливие Вердон в състава излиза срещу Ботсвана, а един от фаворитите за трофея – Сенегал, има за съперник ДР Конго.

