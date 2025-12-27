Двегодишно дете е сред жертвите на инцидента с влак в Сливенско

Дете на 2 години и неговата 35-годишна майка са загиналите при тежкия инцидент между пътническия влак София – Бургас и каруца, преминаваща през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“. Трагедията се е разиграла днес преди обяд.
В каруцата са пътували пет или шестима души. Майката и детето са загинали на място, а останалите пътници не са пострадали. Конят също е невредим.
По първоначална информация семейството е било тръгнало да събира пластмасови туби от близкото сметище, за да си купи храна. Една от вероятните причини за инцидента е, че задната част на каруцата – т.нар. „опашка“ – е влязла в досег с влака.
Водачът на каруцата, Стефан Иванов – баща и съпруг на загиналите, разказа през сълзи:
По случая е образувано следствено дело, като компетентните органи продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.
Трябва да се забрани на примати който не могат 2+2 да сметнат да се размножават, жалко за загиналото детенце
Трябва да се забрани на примати който не могат 2+2 да сметнат да се размножават, жалко за загиналото детенце
Еей, тоя народ няма да се научи!
Но, иначе всички са им виновни😡
Влакът им виновен, че се движи по релсите, требвало да им свирне! Или искат да ги заобиколи! Еей, пасмина, гадна, сами не пазят живота си, а после реват и налитат на бой, кръвнина търсят…
Жалко за детенцето -жертва на безумните си родители!😢
Тия малоумници не се спряха.
Сега писане разкарване на машинистите ужас ..
Какви празници ще карат само те си знаят.
Истинска трагедия, двама от каручката по-малко… Кончето е добре и това е важното.