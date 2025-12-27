НА ЖИВО
      събота, 27.12.25
          Инциденти

          Двегодишно дете е сред жертвите на инцидента с влак в Сливенско

          5
          736
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Дете на 2 години и неговата 35-годишна майка са загиналите при тежкия инцидент между пътническия влак София – Бургас и каруца, преминаваща през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“. Трагедията се е разиграла днес преди обяд.

          В каруцата са пътували пет или шестима души. Майката и детето са загинали на място, а останалите пътници не са пострадали. Конят също е невредим.

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежък инцидент с влак в Сливенско, има жертви ИЗВЪНРЕДНО: Тежък инцидент с влак в Сливенско, има жертви

          По първоначална информация семейството е било тръгнало да събира пластмасови туби от близкото сметище, за да си купи храна. Една от вероятните причини за инцидента е, че задната част на каруцата – т.нар. „опашка“ – е влязла в досег с влака.

          Водачът на каруцата, Стефан Иванов – баща и съпруг на загиналите, разказа през сълзи:

          „Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук – на 50 метра ли колко – тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха… Аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана.“

          По случая е образувано следствено дело, като компетентните органи продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.

          5 КОМЕНТАРА

          1. Трябва да се забрани на примати който не могат 2+2 да сметнат да се размножават, жалко за загиналото детенце

          2. Трябва да се забрани на примати който не могат 2+2 да сметнат да се размножават, жалко за загиналото детенце

          3. Еей, тоя народ няма да се научи!
            Но, иначе всички са им виновни😡
            Влакът им виновен, че се движи по релсите, требвало да им свирне! Или искат да ги заобиколи! Еей, пасмина, гадна, сами не пазят живота си, а после реват и налитат на бой, кръвнина търсят…
            Жалко за детенцето -жертва на безумните си родители!😢

          4. Тия малоумници не се спряха.
            Сега писане разкарване на машинистите ужас ..
            Какви празници ще карат само те си знаят.

          5. Истинска трагедия, двама от каручката по-малко… Кончето е добре и това е важното.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

