      събота, 27.12.25
          ЕС настоя за суверенитета на Сомалия след признаването на Сомалиленд от Израел

          Европейският съюз подчерта, че суверенитетът и териториалната цялост на Сомалия трябва да бъдат зачитани, след като Израел официално призна северната част на страната – Сомалиленд – за независима държава.

          На 26 декември Израел обяви признаването на Сомалиленд, което представлява първото международно признание за самопровъзгласената република, която през 1991 г. едностранно се отдели от Сомалия.

          Говорителят на ЕС по външните работи Ануар Ел Ануни заяви, че Съюзът „потвърждава важността на зачитането на единството, суверенитета и териториалната цялост на Федерална република Сомалия“, в съответствие с конституцията на страната, както и с хартите на Африканския съюз и Организацията на обединените нации.

          „Това е от ключово значение за мира и стабилността в целия регион на Африканския рог. ЕС насърчава смислен диалог между Сомалиленд и федералното правителство на Сомалия за разрешаване на дългогодишните различия“, добави Ел Ануни, цитиран от АФП.

          След решението на Израел правителството в Могадишу осъди хода като „умишлена атака“ срещу суверенитета на страната. Критика последва и от Египет, Турция, Съвета за сътрудничество в Персийския залив, както и от Организацията за ислямско сътрудничество, базирана в Саудитска Арабия.

          Сомалиленд има стратегическо положение в Аденския залив и разполага със собствена валута, паспорти и армия, но остава дипломатически изолиран, въпреки че повече от три десетилетия поддържа де факто самоуправление.

