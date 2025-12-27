Ескалация в Йемен: Рияд предупреждава ЮПС след въздушни удари

Саудитска Арабия предупреди сепаратистките сили на Южния преходен съвет (ЮПС) в Йемен да предадат мирно контрола над наскоро завзетите провинции Хадрамаут и Махра на правителството, подкрепяно от Рияд.

В изявление, публикувано в социалните медии, министърът на отбраната Халид бин Салман подчерта, че ЮПС трябва да върне териториите без насилие. Предупреждението идва ден след като саудитските военновъздушни сили нанесоха удари по позиции, контролирани от сепаратистите в Хадрамаут. ЮПС има подкрепата на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Първият дипломат на САЩ Марко Рубио изрази загриженост от ескалацията и призова страните в конфликта да проявят сдържаност. „Съединените щати подкрепят дипломатическите усилия на партньорите си в региона – ОАЕ и Саудитска Арабия – и призовават за устойчиво уреждане“, посочи той.

На 9 декември председателят на ЮПС Айдарус ал-Зубайди обяви установяване на контрол над източните провинции Хадрамаут и Махра, като обяви планове за изграждане на институции на бъдеща държава в южен Йемен.

На 25 декември саудитското външно министерство нарече действията на сепаратистите „неоправдана ескалация“ и призова ЮПС да изтегли войските си. Ден по-късно телевизионният канал AIC, свързан със сепаратистите, съобщи за саудитски въздушни удари по позиции в Хадрамаут.