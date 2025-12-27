Финален щурм стигна на Чикаго да срази Филаделфия

Чикаго Булс постигна пети последователен успех в НБА, след като надви Филаделфия 76-ърс със 109:102 у дома в поредна среща от редовния сезон.

„Биковете“ изоставаха с 96:100 при 4:32 до края на сирената, но серия от 13:2 им позволи да се поздравят с победата.

Зак Колинс и Тре Джоунс завършиха с по 15 точки за победителите. 13 реализира Коби Уайт, а Джош Гиди и Джейлън Смит се отчетоха с по 12, като Гиди даде и 11 асистенции. Матас Бузелис помогна с 10 пункта.

Джоел Ембийд и Тайрийз Макси комбинираха за общо 58 точки, но усилията им се оказаха недостатъчни за Фили. Пол Джордж приключи с 15 пункта, 12 борби и 5 асистенции, а новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 10, но Сиксърс издишаха в заключителните минути.

Чикаго е девети вече с изравнен баланс – 15 победи и 15 загуби, докато Филаделфия е на петата позиция в Източната конференция с 16-13.

В следващите си двубои Сиксърс гостуват на шампиона Оклахома Сити Тъндър, докато Булс посрещат Милуоки Бъкс.

Останалите резултати:

Атланта Хоукс – Маями Хийт 111:126

Орландо Меджик – Шарлът Хорнетс 105:120

Вашингтон Уизардс – Торонто Раптърс 138:117

Индиана Пейсърс – Бостън Селтикс 122:140

Мемфис Гризлис – Милуоки Бъкс 125:104

Ню Орлиънс Пеликанс – Финикс Сънс 108:115

Юта Джаз – Детройт Пистънс 131:129

Портланд Трейл Блейзърс – Ел Ей Клипърс 103:119