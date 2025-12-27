НА ЖИВО
          Финален щурм стигна на Чикаго да срази Филаделфия

          В следващите си двубои Сиксърс гостуват на шампиона Оклахома Сити Тъндър, докато Булс посрещат Милуоки Бъкс

          Снимка: www.facebook.com/chicagobulls
          Чикаго Булс постигна пети последователен успех в НБА, след като надви Филаделфия 76-ърс със 109:102 у дома в поредна среща от редовния сезон.

          „Биковете“ изоставаха с 96:100 при 4:32 до края на сирената, но серия от 13:2 им позволи да се поздравят с победата.

          Зак Колинс и Тре Джоунс завършиха с по 15 точки за победителите. 13 реализира Коби Уайт, а Джош Гиди и Джейлън Смит се отчетоха с по 12, като Гиди даде и 11 асистенции. Матас Бузелис помогна с 10 пункта.

          Джоел Ембийд и Тайрийз Макси комбинираха за общо 58 точки, но усилията им се оказаха недостатъчни за Фили. Пол Джордж приключи с 15 пункта, 12 борби и 5 асистенции, а новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 10, но Сиксърс издишаха в заключителните минути.

          Чикаго е девети вече с изравнен баланс – 15 победи и 15 загуби, докато Филаделфия е на петата позиция в Източната конференция с 16-13.

          В следващите си двубои Сиксърс гостуват на шампиона Оклахома Сити Тъндър, докато Булс посрещат Милуоки Бъкс.

          Останалите резултати:

          Атланта Хоукс – Маями Хийт 111:126

          Орландо Меджик – Шарлът Хорнетс 105:120

          Вашингтон Уизардс – Торонто Раптърс 138:117

          Индиана Пейсърс – Бостън Селтикс 122:140

          Мемфис Гризлис – Милуоки Бъкс 125:104

          Ню Орлиънс Пеликанс – Финикс Сънс 108:115

          Юта Джаз – Детройт Пистънс 131:129

          Портланд Трейл Блейзърс – Ел Ей Клипърс 103:119

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Късен гол на Шерки позволи на Манчестър Сити да измести Арсенал от върха

          Николай Минчев -
          Манчестър Сити постигна шеста поредна победа в английската Висша лига и общо осма във всички турнири, след като надделя над Нотингам Форест с 2:1...
          Футбол

          ЦСКА се подсили с национал на Беларус

          Николай Минчев -
          ЦСКА обяви втори зимен трансфер. След привличането на Алехандро Пиедраита, в тима от Борисовата градина акостира и беларуският национал Макс Ебонг. 26-годишният полузащитник пристига от...
          Футбол

          Парма победи затъващия отбор на Фиорентина

          Николай Минчев -
          Парма победи Фиорентина с 1:0 у дома в откриваща среща от 17-ия кръг на италианската Серия А. В герой за домакините се превърна Оливер Сьоренсен,...

