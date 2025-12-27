Фон дер Лайен: Мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната

Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната, след разговор с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

„Приветстваме всички усилия, които водят до нашата обща цел – справедлив и траен мир, който запазва суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, написа фон дер Лайен в X. - Реклама -

Тя подчерта, че през 2026 г. Европейската комисия ще продължи да оказва натиск върху Кремъл, да поддържа подкрепата си за Украйна и да работи интензивно за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС.

Изявлението беше направено ден преди срещата на Зеленски с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, на която се очаква да бъдат обсъдени следващите дипломатически стъпки за прекратяване на войната.