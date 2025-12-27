НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Фон дер Лайен: Мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната

          1
          168
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната, след разговор с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

          „Приветстваме всички усилия, които водят до нашата обща цел – справедлив и траен мир, който запазва суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, написа фон дер Лайен в X.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че през 2026 г. Европейската комисия ще продължи да оказва натиск върху Кремъл, да поддържа подкрепата си за Украйна и да работи интензивно за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС.

          Изявлението беше направено ден преди срещата на Зеленски с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, на която се очаква да бъдат обсъдени следващите дипломатически стъпки за прекратяване на войната.

          Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната, след разговор с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

          „Приветстваме всички усилия, които водят до нашата обща цел – справедлив и траен мир, който запазва суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, написа фон дер Лайен в X.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че през 2026 г. Европейската комисия ще продължи да оказва натиск върху Кремъл, да поддържа подкрепата си за Украйна и да работи интензивно за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС.

          Изявлението беше направено ден преди срещата на Зеленски с текущия президент на Америка Доналд Тръмп, на която се очаква да бъдат обсъдени следващите дипломатически стъпки за прекратяване на войната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мерц: Зеленски има пълната подкрепа на Европа и Канада преди разговорите с Тръмп

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с...
          Политика

          Макрон: Руските удари по Киев показват липса на интерес към мир

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните руски удари по Киев ясно показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна,...
          Политика

          ЕС настоя за суверенитета на Сомалия след признаването на Сомалиленд от Израел

          Красимир Попов -
          Европейският съюз подчерта, че суверенитетът и териториалната цялост на Сомалия трябва да бъдат зачитани, след като Израел официално призна северната част на страната –...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions