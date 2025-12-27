НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          ИЗВЪНРЕДНО: Тежък инцидент с влак в Сливенско, има жертви

          10
          1928
          vlak
          vlak
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътен прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

          - Реклама -

          Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак, движещ се по линията Бургас – София.

          Жп инцидент край Калитиново: дерайлира вагон от влака Бургас – София (СНИМКИ и ВИДЕО) Жп инцидент край Калитиново: дерайлира вагон от влака Бургас – София (СНИМКИ и ВИДЕО)

          Прелезът е охраняем, оборудван със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.

          По първоначални данни при инцидента има двама загинали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.

          Работата по изясняване на причините за трагедията продължава, като по случая е образувано следствено дело.

          Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътен прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

          - Реклама -

          Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак, движещ се по линията Бургас – София.

          Жп инцидент край Калитиново: дерайлира вагон от влака Бургас – София (СНИМКИ и ВИДЕО) Жп инцидент край Калитиново: дерайлира вагон от влака Бургас – София (СНИМКИ и ВИДЕО)

          Прелезът е охраняем, оборудван със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.

          По първоначални данни при инцидента има двама загинали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.

          Работата по изясняване на причините за трагедията продължава, като по случая е образувано следствено дело.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България и Албания координират усилията си за засилване на източния фланг на НАТО

          Красимир Попов -
          Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов проведе среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу, посветена на съвместния принос на двете...
          Общество

          Предмет, приличащ на бомба, е открит на сметище край Монтана

          Никола Павлов -
          Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР...
          Общество

          С хляб и сол: Българите в Истанбул посрещнаха патриарх Даниил

          Никола Павлов -
          По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото...

          10 КОМЕНТАРА

          2. Ти зарежи тия кандидат Българи.
            Кончето как е дано поне то да е живо и здраво ония съм ги е..л

          3. Простите,нахални мангли са получили възмездие.жал ми е за машинистите и всички ХОРА съпричастни с инцидента.

            • Yordanka Milenkova Ще свърши ,когато всеки един разбере ,че ,,демокрация“ не значи пантокрация !!

          8. Най вероятно са пресичали с каруцата коловоза НО защо няма бариера на неохраняемо кръстовище?
            Простите хора не разбират от сигнала на светлините и решили да преминат

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions