ИЗВЪНРЕДНО: Тежък инцидент с влак в Сливенско, има жертви

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътен прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак, движещ се по линията Бургас – София.

Прелезът е охраняем, оборудван със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.

По първоначални данни при инцидента има двама загинали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.

Работата по изясняване на причините за трагедията продължава, като по случая е образувано следствено дело.