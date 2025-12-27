ИЗВЪНРЕДНО: Тежък инцидент с влак в Сливенско, има жертви

Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътен прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.
- Реклама -
Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак, движещ се по линията Бургас – София.
Прелезът е охраняем, оборудван със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.
По първоначални данни при инцидента има двама загинали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.
Работата по изясняване на причините за трагедията продължава, като по случая е образувано следствено дело.
Двама души са загинали при тежък инцидент на железопътен прелез в сливенския квартал „Дебелата кория“, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.
- Реклама -
Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 10:12 часа. По първоначална информация на жп прелеза е настъпил сблъсък между превозно средство с животинска тяга и пътнически влак, движещ се по линията Бургас – София.
Прелезът е охраняем, оборудван със звукова и светлинна сигнализация, но без бариери. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на спешна медицинска помощ.
По първоначални данни при инцидента има двама загинали, съобщават от МВР, цитирани от БТА.
Работата по изясняване на причините за трагедията продължава, като по случая е образувано следствено дело.
Никой не им е виновен .
Ти зарежи тия кандидат Българи.
Кончето как е дано поне то да е живо и здраво ония съм ги е..л
Простите,нахални мангли са получили възмездие.жал ми е за машинистите и всички ХОРА съпричастни с инцидента.
Очаквано, като за града на стоте войводи и стоте хиляди „римляни“…
Какво се случва с БДЖ?!Катастрофи почти през ден?!😏
Валя Маринова Е ,днес не е по тяхна вина !!
Сигурно ще са от ония черните каруцари? Пък и в Сливен?
Не свършиха тези жертви в България.
Единствено скръб ни съпътства.
Yordanka Milenkova Ще свърши ,когато всеки един разбере ,че ,,демокрация“ не значи пантокрация !!
Най вероятно са пресичали с каруцата коловоза НО защо няма бариера на неохраняемо кръстовище?
Простите хора не разбират от сигнала на светлините и решили да преминат