      събота, 27.12.25
          Карни: Траен мир в Украйна е възможен само при желание от страна на Русия

          Снимка: SPENCER COLBY / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Установяването на справедлив и траен мир в Украйна изисква реално желание от страна на Русия. Това заяви канадският премиер Марк Карни, като остро осъди „варварството“ на последната руска бомбардировка срещу Киев, по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

          „Имаме условията за справедлив и траен мир, но това изисква желание от страна на Русия, а варварството, което видяхме през нощта, показва колко е важно да застанем на страната на Украйна“, заяви Карни.

          Срещата се състоя в Халифакс, провинция Нова Скотия, докато Зеленски беше на път за разговори с Доналд Тръмп във Флорида.

          Канадският премиер обяви и нова икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда канадски долара (около 1,82 милиарда щатски долара). По думите му средствата ще помогнат за „отключване на международно финансиране“ и ще дадат старт на процеса по възстановяване на страната след почти четири години война, откакто руските сили нахлуха в Украйна.

          „Тази подкрепа ще помогне да започне процесът на възстановяване“, подчерта Карни.

          Заедно с канадския премиер, Зеленски трябва да проведе видеоконферентен разговор с европейски лидери от Халифакс, преди да продължи към Флорида за разговори с президента Тръмп. Украинският държавен глава изрази надежда, че тези срещи ще бъдат „много конструктивни“ във връзка с нов 20-точков план за прекратяване на войната.

          Украинският президент коментира и мащабния нощен обстрел над Киев:

          „Този 10-часов обстрел е отговорът на Русия на нашите усилия за мир. Това ясно показа, че Путин не иска мир, а ние искаме мир“, заяви Зеленски.

          Според украинските власти около 500 дрона и 40 ракети са ударили Киев и околните региони, като са убили двама души, ранили десетки и са прекъснали електрозахранването и отоплението на стотици хиляди домакинства при минусови температури.

          1 коментар

          1. Можете да се възмущавате, да се вайкате и да плачете на „чужди гробове“ искрено или лицемерно. Но това не променя нищо! Истината е написана в словото. А словото /библията/ на съвременна Украйна е химна им!
            И там в Новия завет /химн/ на украинците е казано, че Украйна ще умре – защото е обречена! Но преди това трябва да победи враговете си! Защото така е станало с Казацкия им род! И те са техните деди!

            Така че, оставете днешните фанатични, неонацистки укроказаци да изпълнят волята на дедите им: – Украйна да стане УМрайна!

            И нека Бог да опази от смърт другите чеда на тази многострадална земя, които не са и не искат да са от Казацкия род!

            Химн на Украйна

            Още не е умряла Украйна, нито славата, нито волята й.
            На нас, младите юнаци, ще ни се усмихне съдбата.

            Враговете ни ще загинат, като роса на слънце.

            Ще властваме и ние, братя, в своята страна.

            Нашата душа и тяло ще положим за нашата свобода,

            И ще покажем, че ние, братя, сме от КАЗАЦКИЯ род.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

