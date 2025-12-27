Карни: Траен мир в Украйна е възможен само при желание от страна на Русия

Установяването на справедлив и траен мир в Украйна изисква реално желание от страна на Русия. Това заяви канадският премиер Марк Карни, като остро осъди „варварството“ на последната руска бомбардировка срещу Киев, по време на срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

„Имаме условията за справедлив и траен мир, но това изисква желание от страна на Русия, а варварството, което видяхме през нощта, показва колко е важно да застанем на страната на Украйна“, заяви Карни. - Реклама -

Срещата се състоя в Халифакс, провинция Нова Скотия, докато Зеленски беше на път за разговори с Доналд Тръмп във Флорида.

Канадският премиер обяви и нова икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда канадски долара (около 1,82 милиарда щатски долара). По думите му средствата ще помогнат за „отключване на международно финансиране“ и ще дадат старт на процеса по възстановяване на страната след почти четири години война, откакто руските сили нахлуха в Украйна.

„Тази подкрепа ще помогне да започне процесът на възстановяване“, подчерта Карни.

Заедно с канадския премиер, Зеленски трябва да проведе видеоконферентен разговор с европейски лидери от Халифакс, преди да продължи към Флорида за разговори с президента Тръмп. Украинският държавен глава изрази надежда, че тези срещи ще бъдат „много конструктивни“ във връзка с нов 20-точков план за прекратяване на войната.

Украинският президент коментира и мащабния нощен обстрел над Киев:

„Този 10-часов обстрел е отговорът на Русия на нашите усилия за мир. Това ясно показа, че Путин не иска мир, а ние искаме мир“, заяви Зеленски.

Според украинските власти около 500 дрона и 40 ракети са ударили Киев и околните региони, като са убили двама души, ранили десетки и са прекъснали електрозахранването и отоплението на стотици хиляди домакинства при минусови температури.