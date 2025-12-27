Късен гол на Шерки позволи на Манчестър Сити да измести Арсенал от върха

Манчестър Сити постигна шеста поредна победа в английската Висша лига и общо осма във всички турнири, след като надделя над Нотингам Форест с 2:1 като гост в двубой от 18-ия кръг на първенството.

Първата част беше равностойна и мина без кой-знае какви интересни моменти и пред двете врати. Второто полувреме обаче започна вихрено, с ранен гол за „гражданите“. Раян Шерки подаде елегантно на Тиджани Райндерс, който матира Джон Виктор за 1:0. Това бе и първият точен удар изобщо в мача. Скоро след това Форест отвърна на предизвикателството след чудесна атака, завършена от въздуха от Омари Хътчинсън. Сити на Пеп Гуардиола обаче се добра до скъпоценните три точки в 83-та минута, когато снаряд на Шерки се оказа непосилен за Виктор и така манчестърци си тръгнаха с пълния комплект точки от негостоприемно място.

С победата Сити е вече на върха, макар и временно, с точка повече от Арсенал, който от 17 часа приема Брайтън. Нотингам е на 17-та позиция, с пет пункта пред Уест Хем, който обаче тепърва има да играе с Фулъм.

В следващите си срещи Форест е домакин на Евертън, а Манчестър Сити гостува на новака Съндърланд.