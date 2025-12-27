НА ЖИВО
          Лудогорец се интересува от исландски нападател?

          Стефан Инги Сигурдарсон попадна в полезрението на родните шампиони

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Исландският нападател Стефан Инги Сигурдарсон е в трансферните планове на българския шампион Лудогорец, съобщава журналистът Стан де Вал. 24-годишният футболист в момента защитава цветовете на норвежкия Сандефьорд.

          Порталът Transfermarkt го оценява на 2 милиона евро. Той е висок 194 сантиметра и има договор със Сандефьорд до края на 2027 година.

          Основен конкурент за подписа му е полският Ракув Ченстохова, който игра с Арда в Европа през лятото. Още няколко клуба от местната Екстракласа следят изкъсо ситуацията около Сигурдарсон.

          Новият старши треньор на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на исландеца, който вкара 15 гола и даде 1 асистенция в 28 мача във всички турнири през миналия сезон в Норвегия. 

