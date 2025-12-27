Макрон: Руските удари по Киев показват липса на интерес към мир

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните руски удари по Киев ясно показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна, съобщиха представители на Елисейския дворец.

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски Макрон е подчертал „контраста“ между желанието на Украйна да изгради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната, която тя започна, посочват от президентската администрация.

„Налице е ясен контраст между стремежа на Украйна към устойчив мир и решимостта на Русия да продължи войната“, са заявили представители на Елисейския дворец след разговора.

По-рано днес, 27 декември, Русия нанесе удари с дронове и ракети по Киев, в рамките на поредната мащабна атака срещу украинската столица.