      събота, 27.12.25
          Война

          Масирани руски удари оставиха над един милион домакинства без ток в Киев

          Снимка: Ukrainian Presidential Press Service via Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руските удари в събота прекъснаха електрозахранването на повече от един милион домове в и около украинската столица Киев, съобщи енергийната компания ДТЕК.

          „Киев претърпя обширни прекъсвания на електрозахранването в резултат на масивна ракетна атака от Русия на 27 декември“, заяви компанията в публикация в социалните мрежи.

          „Енергийни екипи на ДТЕК работят за възстановяване на електрозахранването, тъй като въздушните нападения продължават“, добавиха от дружеството.

          По време на среща на команден пункт на Съвместната група сили командирите на групите „Център“ и „Изток“ са докладвали на руския президент Владимир Путин за действията в градовете Димитров в Донецка народна република и Гуляйполе в Запорожка област, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

          Прекъсванията на електрозахранването засягат критична инфраструктура и цивилното население, докато възстановителните дейности продължават при активни въздушни атаки.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Путин на команден пункт: Русия напредва в Донбас и Запорожка област, създаването на зона за сигурност върви с добри темпове

          Красимир Попов -
          На сутринта на 27 декември руският президент Владимир Путин посети команден пункт на руските сили за противовъздушна отбрана. Той проведе съвещание и изслуша доклади...
          Икономика

          Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

          Красимир Попов -
          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в...
          Политика

          Сенатор Ранд Пол разкри разточителни федерални разходи за абсурдни експерименти

          Красимир Попов -
          Американските власти са пилеели средства на данъкоплатците за самоцелни експерименти, които не водят до реални резултати. Това се посочва в годишния доклад за разточителните...

          1 коментар

          1. Домакинства означава поне двама в домакинство. Та станаха два милиона украинци. Обикновено семейството има едно или две деца и съответно стават три или четири милиона души. Значи цялата киевска област са без ток.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

