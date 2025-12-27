Масирани руски удари оставиха над един милион домакинства без ток в Киев

Руските удари в събота прекъснаха електрозахранването на повече от един милион домове в и около украинската столица Киев, съобщи енергийната компания ДТЕК.

„Киев претърпя обширни прекъсвания на електрозахранването в резултат на масивна ракетна атака от Русия на 27 декември“, заяви компанията в публикация в социалните мрежи.

„Енергийни екипи на ДТЕК работят за възстановяване на електрозахранването, тъй като въздушните нападения продължават“, добавиха от дружеството. - Реклама -

По време на среща на команден пункт на Съвместната група сили командирите на групите „Център“ и „Изток“ са докладвали на руския президент Владимир Путин за действията в градовете Димитров в Донецка народна република и Гуляйполе в Запорожка област, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

Прекъсванията на електрозахранването засягат критична инфраструктура и цивилното население, докато възстановителните дейности продължават при активни въздушни атаки.