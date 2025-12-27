Руските удари в събота прекъснаха електрозахранването на повече от един милион домове в и около украинската столица Киев, съобщи енергийната компания ДТЕК.
По време на среща на команден пункт на Съвместната група сили командирите на групите „Център“ и „Изток“ са докладвали на руския президент Владимир Путин за действията в градовете Димитров в Донецка народна република и Гуляйполе в Запорожка област, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.
Прекъсванията на електрозахранването засягат критична инфраструктура и цивилното население, докато възстановителните дейности продължават при активни въздушни атаки.
Домакинства означава поне двама в домакинство. Та станаха два милиона украинци. Обикновено семейството има едно или две деца и съответно стават три или четири милиона души. Значи цялата киевска област са без ток.