Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
По думите на канцлера, координацията между европейските партньори, Канада, НАТО и ЕС остава ключова в усилията за устойчиво прекратяване на войната и гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
По думите на канцлера, координацията между европейските партньори, Канада, НАТО и ЕС остава ключова в усилията за устойчиво прекратяване на войната и гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна.
МерцШперц:
Смукача не подскача. Ами сега? Няма време!