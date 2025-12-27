НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мерц: Зеленски има пълната подкрепа на Европа и Канада преди разговорите с Тръмп

          1
          41
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          „Европейските лидери, Канада, както и ръководствата на НАТО и ЕС ще работят в тясно сътрудничество със Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украйна“, се казва в изявление на Мерц, публикувано от неговия говорител.

          - Реклама -

          По думите на канцлера, координацията между европейските партньори, Канада, НАТО и ЕС остава ключова в усилията за устойчиво прекратяване на войната и гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна.

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          „Европейските лидери, Канада, както и ръководствата на НАТО и ЕС ще работят в тясно сътрудничество със Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украйна“, се казва в изявление на Мерц, публикувано от неговия говорител.

          - Реклама -

          По думите на канцлера, координацията между европейските партньори, Канада, НАТО и ЕС остава ключова в усилията за устойчиво прекратяване на войната и гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Фон дер Лайен: Мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната, след разговор...
          Политика

          Макрон: Руските удари по Киев показват липса на интерес към мир

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните руски удари по Киев ясно показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна,...
          Политика

          ЕС настоя за суверенитета на Сомалия след признаването на Сомалиленд от Израел

          Красимир Попов -
          Европейският съюз подчерта, че суверенитетът и териториалната цялост на Сомалия трябва да бъдат зачитани, след като Израел официално призна северната част на страната –...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions