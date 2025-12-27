Мерц: Зеленски има пълната подкрепа на Европа и Канада преди разговорите с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

„Европейските лидери, Канада, както и ръководствата на НАТО и ЕС ще работят в тясно сътрудничество със Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украйна", се казва в изявление на Мерц, публикувано от неговия говорител.

По думите на канцлера, координацията между европейските партньори, Канада, НАТО и ЕС остава ключова в усилията за устойчиво прекратяване на войната и гарантиране на дългосрочната сигурност на Украйна.