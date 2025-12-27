НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Над 600 коледари оживиха Ямбол въпреки дъжда и студа

          0
          41
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Въпреки дъжда и пронизващия студен вятър, Ямбол отново се превърна в сцена на една от най-уникалните и живи български традиции. Навръх Рождество Христово над 600 коледари от различни възрасти изпълниха улици, площади и домове с ритъма и силата на „Ямболския коледарски буенек“ – обичай без аналог в страната.

          - Реклама -

          С танц, наричания и завиден синхрон коледарите отправиха своите благословии за здраве, плодородие и берекет. Празникът на танцуващите коледари още веднъж доказа, че в Ямбол традицията не е спомен, а жива, предавана през поколенията култура.

          Каргонските коледари превърнаха квартала в истинско празнично шествие с традиционното си общо дефиле, което привлече стотици жители и гости на града. В двора на Обединено училище „Д-р Петър Берон“ близо 300 коледари от „Баира“, разпределени в 12 куди, премериха сили в традиционното надиграване, показвайки майсторство, ритъм и завидна приемственост.

          Празничната програма в Градския парк започна с най-малките коледари от Детска градина „Щастливо детство“, които трогнаха публиката и дадоха емоционален старт на коледните тържества. След тях се изви коледно хоро за късмет, а фолклорният изпълнител Ана Борисова – учен и преподавател във Великотърновския университет – представи празнична програма, изпълнена с дух, традиция и любов към българската песен.

          С благословията на сливенския митрополит бе отслужен молебен за здраве от архимандрит Димитрий в съслужение с отец Йоан Петров и отец Жельо.

          Кметът на Ямбол Валентин Ревански подчерта, че Коледа е време за размисъл, надежда и споделеност – време, в което хората се обръщат към вярата, добротата и взаимното уважение. Той пожела празничните дни да донесат здраве, мъдрост и благоденствие във всеки дом и призова ямболлии да продължат заедно да се грижат за своя град.

          „Ямболските коледари са живото доказателство за съхранения български дух. Благодаря на всички коледарски куди за отдадеността и усилията да пазят тази неповторима традиция“, заяви още кметът.

          Тази година фестивалът на танцуващите коледари е част от събитията, с които Ямбол отбелязва 70-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО – още едно признание за значимостта на традицията, която устоява на времето, студа и дъжда.

          Въпреки дъжда и пронизващия студен вятър, Ямбол отново се превърна в сцена на една от най-уникалните и живи български традиции. Навръх Рождество Христово над 600 коледари от различни възрасти изпълниха улици, площади и домове с ритъма и силата на „Ямболския коледарски буенек“ – обичай без аналог в страната.

          - Реклама -

          С танц, наричания и завиден синхрон коледарите отправиха своите благословии за здраве, плодородие и берекет. Празникът на танцуващите коледари още веднъж доказа, че в Ямбол традицията не е спомен, а жива, предавана през поколенията култура.

          Каргонските коледари превърнаха квартала в истинско празнично шествие с традиционното си общо дефиле, което привлече стотици жители и гости на града. В двора на Обединено училище „Д-р Петър Берон“ близо 300 коледари от „Баира“, разпределени в 12 куди, премериха сили в традиционното надиграване, показвайки майсторство, ритъм и завидна приемственост.

          Празничната програма в Градския парк започна с най-малките коледари от Детска градина „Щастливо детство“, които трогнаха публиката и дадоха емоционален старт на коледните тържества. След тях се изви коледно хоро за късмет, а фолклорният изпълнител Ана Борисова – учен и преподавател във Великотърновския университет – представи празнична програма, изпълнена с дух, традиция и любов към българската песен.

          С благословията на сливенския митрополит бе отслужен молебен за здраве от архимандрит Димитрий в съслужение с отец Йоан Петров и отец Жельо.

          Кметът на Ямбол Валентин Ревански подчерта, че Коледа е време за размисъл, надежда и споделеност – време, в което хората се обръщат към вярата, добротата и взаимното уважение. Той пожела празничните дни да донесат здраве, мъдрост и благоденствие във всеки дом и призова ямболлии да продължат заедно да се грижат за своя град.

          „Ямболските коледари са живото доказателство за съхранения български дух. Благодаря на всички коледарски куди за отдадеността и усилията да пазят тази неповторима традиция“, заяви още кметът.

          Тази година фестивалът на танцуващите коледари е част от събитията, с които Ямбол отбелязва 70-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО – още едно признание за значимостта на традицията, която устоява на времето, студа и дъжда.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Предмет, приличащ на бомба, е открит на сметище край Монтана

          Никола Павлов -
          Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР...
          Общество

          С хляб и сол: Българите в Истанбул посрещнаха патриарх Даниил

          Никола Павлов -
          По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото...
          Общество

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          Никола Павлов -
          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions