НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев

          1
          501
          НАБУ
          НАБУ
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Служители на Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършват следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия Слуга на народа, съобщава изданието Страна.

          - Реклама -

          Подробности засега не се съобщават. Народният депутат от Върховната рада Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) написа в своя Telegram канал:

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          По-рано от НАБУ съобщиха за разкриването на депутати от Върховната рада, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали неправомерна облага срещу гласуване“. Гончаренко отбеляза, че силовите органи извършват следствени действия в помещенията на парламентарната комисия по транспорта, както и че у служителите на НАБУ „са възникнали въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисель — приятел на съвладетеля на компанията Квартал 95 Сергей Шефир и на президента Володимир Зеленски.

          От своя страна изданието „Страна“ съобщи, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е приятел на Зеленски още от времето на съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други парламентаристи.

          Служители на Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършват следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия Слуга на народа, съобщава изданието Страна.

          - Реклама -

          Подробности засега не се съобщават. Народният депутат от Върховната рада Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) написа в своя Telegram канал:

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          По-рано от НАБУ съобщиха за разкриването на депутати от Върховната рада, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали неправомерна облага срещу гласуване“. Гончаренко отбеляза, че силовите органи извършват следствени действия в помещенията на парламентарната комисия по транспорта, както и че у служителите на НАБУ „са възникнали въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисель — приятел на съвладетеля на компанията Квартал 95 Сергей Шефир и на президента Володимир Зеленски.

          От своя страна изданието „Страна“ съобщи, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е приятел на Зеленски още от времето на съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други парламентаристи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият...
          Инциденти

          Четирима алпинисти загинаха при лавина в Гърция

          Никола Павлов -
          Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия след продължителна и изключително трудна издирвателна операция, започнала след изчезването им в...
          Крими

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions