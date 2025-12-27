„Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев

Служители на Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършват следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия Слуга на народа, съобщава изданието Страна.

Подробности засега не се съобщават. Народният депутат от Върховната рада Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) написа в своя Telegram канал:

„Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“

По-рано от НАБУ съобщиха за разкриването на депутати от Върховната рада, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали неправомерна облага срещу гласуване“. Гончаренко отбеляза, че силовите органи извършват следствени действия в помещенията на парламентарната комисия по транспорта, както и че у служителите на НАБУ „са възникнали въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисель — приятел на съвладетеля на компанията Квартал 95 Сергей Шефир и на президента Володимир Зеленски.

От своя страна изданието „Страна“ съобщи, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е приятел на Зеленски още от времето на съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други парламентаристи.