          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          106
          4494
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната рада на Украйна. Това се съобщава в официалния Telegram-канал на Национално антикорупционно бюро на Украйна.

          „НАБУ и САП в резултат на операция под прикритие разкриха организирана престъпна група, в чийто състав са влизали действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците в групата системно са получавали неправомерна облага срещу гласуване във Върховната рада“, се казва в съобщението.

          От институциите посочват, че подробностите по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап.

          Андрий Йермак подаде оставка Андрий Йермак подаде оставка

          По-рано народният депутат Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) съобщи, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави:

          „В близките дни антикорупционните органи могат да повдигнат обвинения срещу няколко депутати от партията „Слуга на народа“, които са заподозрени в получаване на неформални плащания от т.нар. „черна каса““.

          По предварителна информация разследването е свързано с корупционни практики при гласувания във Върховна рада на Украйна и се очаква да предизвика широк обществен и политически отзвук.

          106 КОМЕНТАРА

          3. Украйна се чисти! Това е доста добре за тях! Можем само да им завиждаме за подобни неща!

          5. Ами наркомана защо го заобикалят. Като нашият Джибко и Шиши, крадът си и никои не може, да им каже и копче.

          6. Даже и тоя факт не е проблем за амебите от жълтопаветния планктон да хълцат от умиление по тяхната си Украйна…

          10. Нищо ново под небето. Бедна България ще взима милиарди заем за да ги подари на тия крадци.

          13. УКРАЙНА НЕ СПИРА ДА СЕ БОРИ С КОРУПЦИЯТА ,ДОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА! БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ БОРИ С КОРУПЦИЯТА,ДОКАТО Е ВЪВ ВОЙНА СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЗАКОННОСТТА…

          16. Шефът на тази ОПГ в Киев е ШМЪРКАНДО има ли някой не разбрал? Тръмп си търси милиардите долари откраднати от Киевската Хунта до един месец Зеленски ще бъде свален от власт колкото и да не им се иска на Фашагите от Брюксел

          20. Режимът в Украйна си е ОПГ изначално..като нашите,които им се кланят,пари дават,докато заради Денков и онова,което подписа като премиер ни заливат с пакистанци

          24. Не са виновни украинските депутати. Има пари за крадене крадат си ги. За трепане са тези които им ги изпращат като помощи и крадат задно с тях. Да му мислят работещите европейци дето пълнят хазната на европейския бюджет.

          25. Не се радвайте на чуждото страдание,че само едно море ни дели.Войната е лошо нещо,дано най накрая да се намери решение на това нечовешки страдание.

          29. Възможно е и да правят чистка преди изборите.Нали не мислите че в Украйна ще се проведат честни демократични избори.От Майдана до сега не е имало такива та баш сега ли .Коя е тая опозиционна партия която ще посмее да се яви на избори и кой ще гласува за нея щом слушането на Руска музика се наказва и хората са наплашени с основание.Сега под формата на борба с корупцията ще бъдат прибрани всички недоволни,от висшият ешалон на властта и военните.

          36. Е той шефът на украинското ОПГ е Зеленски? Кво са „разбили“ щом в кюпа не са Зеленски, Мерц и Урсула?

            • Агросев Еоод Дали са крали или се прави чиска сред висшият ешалон на властта и военните свързана с изборите един бог,Зеленски и МИ6 знаят.

          38. Най-корумпираната държава в Европа, Боко и Шиши само могат да им завиждат на тия фашаги.

            • Деян Колев Не подценявайте Боко и Шиши.Единствено те присвоиха цяла държава,ведно с овцете в нея.

            • Деян Колев , те също вземат и грабят с пълни шепи да не би, да се различават от украинските фашаги !

          39. Т.нар.“ЕС“ много държи да налива милиарди в корупционното блато на т.нар.“Украйна“.Защо ли?Може би имат взаимна корупционна изгода?

          41. В Украйна ги разкриват и арестуват, а в Русия корупцията и престъпността са държавна политика. Там арестите не са за престъпниците, а за другомислещите.

            • Иван Стоянов Абе какво разкриват нищо? поставят корумпета навсякъде в Европа и така владеят.Това е днес всички арестувани утре трябва да гласуват.

            • Иван Стоянов И Русия бърка ли ти в джоба бе🐑или Украйна ти бърка в джоба?! Ти за България и ЕС не си се загрижил толкова🐑

            • Иван Стоянов Юропата , която защитаваш е прогнила. Любезно изпират парите в Украйна! Не съм русофил, но определено Русия е по-добро място! Не , че там е цветя и рози. Украйна е пералня за Соросоидните пари!

            • Иван Стоянов Вие тем….ут ли сте??Пишат за нашите пари за нашия живот ,гл….ка за Русия???А,из….д??!!

            • Иван Стоянов да, така е, то и укрите така се оправдават. Путин ги е накарал да крадът.

          43. Украйна е корумпирана клоака,която ще получи нови 90 млрд евро от данъците на европейските и бг данъкоплатци. Криминалната Урсула трябва да бъде тикната в затвора.

            • Iren Kruss Като има луди да и дават, голями артисти са като вожда си манипулация от класа………… ЕВРОПА ЩЕ СИ НАУЧИ УРОКА ПО ТРУДНИЯ НАЧИН!!!!!!!!!

            • Iren Kruss

              безродна руска мастио, а колко депутати е тикнала в затвора България и колко милиарда е получила от ЕС?

              всъщност парите от ЕС за Украйна са гарантирани и накрая ще бъдат платени от замразените руски активи. европейските и бг данъкоплатците нямат да платим нищо- цената за руската война срещу Украйна ще я плати русия. боли ли те от това,
              руска безродна лъжлива мастио?