Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната рада на Украйна. Това се съобщава в официалния Telegram-канал на Национално антикорупционно бюро на Украйна.
От институциите посочват, че подробностите по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап.
По-рано народният депутат Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) съобщи, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави:
По предварителна информация разследването е свързано с корупционни практики при гласувания във Върховна рада на Украйна и се очаква да предизвика широк обществен и политически отзвук.
Бушоните на Зеленски..
У
Украйна се чисти! Това е доста добре за тях! Можем само да им завиждаме за подобни неща!
Интересно Урсулита какво ще каже тя най много настоява за още пари за наркомана
Ами наркомана защо го заобикалят. Като нашият Джибко и Шиши, крадът си и никои не може, да им каже и копче.
Даже и тоя факт не е проблем за амебите от жълтопаветния планктон да хълцат от умиление по тяхната си Украйна…
Там поне са ги разкрили! 😏
В България кога Герберите в затвора
Не вярвам да имат нещо общо с Зеленски
Нищо ново под небето. Бедна България ще взима милиарди заем за да ги подари на тия крадци.
Поредните трампанарски номера…
Jalko za mladite hora koito ymirat na fronta a deputatite si tipcat djobovete s pari tova e parodia edni ymirat za da moje drygi da grabyat
УКРАЙНА НЕ СПИРА ДА СЕ БОРИ С КОРУПЦИЯТА ,ДОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА! БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ БОРИ С КОРУПЦИЯТА,ДОКАТО Е ВЪВ ВОЙНА СЪС СПРАВЕДЛИВОСТТА И ЗАКОННОСТТА…
Не моа да поверява! Това е пропутинска злонамерена пропаганда! 😅😎🤣
Откъснал си гущера опашката… 🤔😡
Шефът на тази ОПГ в Киев е ШМЪРКАНДО има ли някой не разбрал? Тръмп си търси милиардите долари откраднати от Киевската Хунта до един месец Зеленски ще бъде свален от власт колкото и да не им се иска на Фашагите от Брюксел
Нашите депутати всички са ОПГ
А нас ни задължават да плащаме и на тези крадци. В тоя ЕС само крадци.
Stefan Loginov, ти пък кво плащаш, ве, сельо?
На майка ти за секса,селяндурино!
Кога ли и в България ще разкрият ОПГ-и във влаатта
Режимът в Украйна си е ОПГ изначално..като нашите,които им се кланят,пари дават,докато заради Денков и онова,което подписа като премиер ни заливат с пакистанци
Крадливият клоун-наркоман е в основата на корупцията в усрайна
Хибридна атака на Путин!
Pavel Pavlov предположително оглавена от самия ВВП.
На крив…… руното му пречи.
Защо няма разкрития и за нашите депутати…такива тъпотии гласуват,че..
Не са виновни украинските депутати. Има пари за крадене крадат си ги. За трепане са тези които им ги изпращат като помощи и крадат задно с тях. Да му мислят работещите европейци дето пълнят хазната на европейския бюджет.
Не се радвайте на чуждото страдание,че само едно море ни дели.Войната е лошо нещо,дано най накрая да се намери решение на това нечовешки страдание.
Слави Милушев Мършата можеш да я видиш в огледалото!
Като у наща „Рада“!😜
Най-добре всичките да ги разбият.
Възможно е и да правят чистка преди изборите.Нали не мислите че в Украйна ще се проведат честни демократични избори.От Майдана до сега не е имало такива та баш сега ли .Коя е тая опозиционна партия която ще посмее да се яви на избори и кой ще гласува за нея щом слушането на Руска музика се наказва и хората са наплашени с основание.Сега под формата на борба с корупцията ще бъдат прибрани всички недоволни,от висшият ешалон на властта и военните.
Урсулите обичат корумпетата.
Пипа, пипа ЦРУ-то! Знаят как и го могат.
А не…..сакън…..Уркия и корупция,това е невъзможно .
А вие им давайте пари и теглете заеми за да им помагате! 😂
Бои до дупка
Гарваните не си вадят очите:)
Е той шефът на украинското ОПГ е Зеленски? Кво са „разбили“ щом в кюпа не са Зеленски, Мерц и Урсула?
Красимир Кирилов Недоволните заради предстоящите избори.
Не е възможно! Най-вероятно, те не са искали да крадат, но Путин ги е принудил!
Агросев Еоод Дали са крали или се прави чиска сред висшият ешалон на властта и военните свързана с изборите един бог,Зеленски и МИ6 знаят.
Агросев Еоод Щом не е в тоя списък значи че нещо друго става.
Агросев Еоод , съучастник ! 🤔
Той стои на върха на корупционната система !
Най-корумпираната държава в Европа, Боко и Шиши само могат да им завиждат на тия фашаги.
Деян Колев Не подценявайте Боко и Шиши.Единствено те присвоиха цяла държава,ведно с овцете в нея.
Деян Колев напротив, от тях могат само да се учат. Недосегаеми са!
Деян Колев , те също вземат и грабят с пълни шепи да не би, да се различават от украинските фашаги !
Деян Колев боко и шиши са факири. От тях цял свят може да се учи
Т.нар.“ЕС“ много държи да налива милиарди в корупционното блато на т.нар.“Украйна“.Защо ли?Може би имат взаимна корупционна изгода?
Dimitur Cikalov Защото 2/3 от тези пари ще се върнат в Брюксел, мое скромно мнение !
Dimitur Cikalov 100 %
Dimitur Cikalov , абсолютно! 👍
Няма страшно, ножа е дървен!
Георги Дринцолов
Ножа е дървен кучето е вързано
В Украйна ги разкриват и арестуват, а в Русия корупцията и престъпността са държавна политика. Там арестите не са за престъпниците, а за другомислещите.
Иван Стоянов Абе какво разкриват нищо? поставят корумпета навсякъде в Европа и така владеят.Това е днес всички арестувани утре трябва да гласуват.
Иван Стоянов И Русия бърка ли ти в джоба бе🐑или Украйна ти бърка в джоба?! Ти за България и ЕС не си се загрижил толкова🐑
Иван Стоянов там скачат от балкон…
Иван Стоянов Юропата , която защитаваш е прогнила. Любезно изпират парите в Украйна! Не съм русофил, но определено Русия е по-добро място! Не , че там е цветя и рози. Украйна е пералня за Соросоидните пари!
Иван Стоянов Вие тем….ут ли сте??Пишат за нашите пари за нашия живот ,гл….ка за Русия???А,из….д??!!
Иван Стоянов ,много си умен,толкова много мозък как го вместваш в тази тиква ?
Иван Стоянов марш бе джендър
Иван Стоянов да, така е, то и укрите така се оправдават. Путин ги е накарал да крадът.
Иван Стоянов АМА НЕ СИ СИГУРЕН!
Иван Стоянов както в България
СЯКАШ ТОВА НЕ СЕ ЗНАЕШЕ…..ЦИРК !!!!
Украйна е корумпирана клоака,която ще получи нови 90 млрд евро от данъците на европейските и бг данъкоплатци. Криминалната Урсула трябва да бъде тикната в затвора.
Iren Kruss Щото България не е 😊
Kalin Georgiev на нас никой не ни изсипа 350 млрд евро за 4 години…
Iren Kruss И какво от това.Не плачи на чужди гробища,че тука е още по зле.Там поне ги хващат
Kalin Georgiev какво,че сме им дали милиарди – над четвърт трилион? Включително и ние? Вие сериозно ли?🤡🤡🤡
Iren Kruss Да
Е и като ги хващат какво? И Си получават това,което искат „Гестаповците!
Kalin Georgiev Именно защото е, затова изсипваме народни пари за зелената твар и азовците фашистки!
Iren Kruss Голяма благотворителност за сметка от гърба на целия български народ…….нали ще сме в,, клуба на богатите““““
Kalin Georgiev така ли???? И кой ги хваща???
Georgi Boyanov 👍
Iren Kruss Като има луди да и дават, голями артисти са като вожда си манипулация от класа………… ЕВРОПА ЩЕ СИ НАУЧИ УРОКА ПО ТРУДНИЯ НАЧИН!!!!!!!!!
Iren Kruss
безродна руска мастио, а колко депутати е тикнала в затвора България и колко милиарда е получила от ЕС?
всъщност парите от ЕС за Украйна са гарантирани и накрая ще бъдат платени от замразените руски активи. европейските и бг данъкоплатците нямат да платим нищо- цената за руската война срещу Украйна ще я плати русия. боли ли те от това,
руска безродна лъжлива мастио?