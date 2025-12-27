Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в Азия, съобщи South China Morning Post.

Откритието увеличава общите потвърдени златни запаси в окръг Лайджоу до над 3900 тона, което го прави най-голямото златно находище в страната както по резерви, така и по производство. То представлява около 26% от общите национални златни резерви на Пекин. Властите обаче не разкриват точния размер на новооткритото подводно находище.

Пекин през последните години значително засилва проучването на минерални ресурси, като от 2021 г. насам е инвестирал близо 64 милиарда долара в този сектор. В резултат на тези усилия са открити около 150 нови минерални находища. Последното златно откритие подсказва, че реалните златни резерви на Китай може да са значително по-големи, отколкото се предполагаше досега.

Откритието идва на фона на покачващите се световни цени на златото. Китай е най-големият производител на златна руда в света, като е добил 377 тона през миналата година, но все още изостава от държави като Южна Африка, Австралия и Русия по отношение на доказани златни резерви.

Освен като защита срещу валутна нестабилност и финансови рискове, златото има ключово значение за индустриалните приложения, включително електрониката и аерокосмическите технологии.