НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

          0
          17
          Снимка: Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в Азия, съобщи South China Morning Post.

          - Реклама -

          Откритието увеличава общите потвърдени златни запаси в окръг Лайджоу до над 3900 тона, което го прави най-голямото златно находище в страната както по резерви, така и по производство. То представлява около 26% от общите национални златни резерви на Пекин. Властите обаче не разкриват точния размер на новооткритото подводно находище.

          Пекин през последните години значително засилва проучването на минерални ресурси, като от 2021 г. насам е инвестирал близо 64 милиарда долара в този сектор. В резултат на тези усилия са открити около 150 нови минерални находища. Последното златно откритие подсказва, че реалните златни резерви на Китай може да са значително по-големи, отколкото се предполагаше досега.

          Откритието идва на фона на покачващите се световни цени на златото. Китай е най-големият производител на златна руда в света, като е добил 377 тона през миналата година, но все още изостава от държави като Южна Африка, Австралия и Русия по отношение на доказани златни резерви.

          Освен като защита срещу валутна нестабилност и финансови рискове, златото има ключово значение за индустриалните приложения, включително електрониката и аерокосмическите технологии.

          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в Азия, съобщи South China Morning Post.

          - Реклама -

          Откритието увеличава общите потвърдени златни запаси в окръг Лайджоу до над 3900 тона, което го прави най-голямото златно находище в страната както по резерви, така и по производство. То представлява около 26% от общите национални златни резерви на Пекин. Властите обаче не разкриват точния размер на новооткритото подводно находище.

          Пекин през последните години значително засилва проучването на минерални ресурси, като от 2021 г. насам е инвестирал близо 64 милиарда долара в този сектор. В резултат на тези усилия са открити около 150 нови минерални находища. Последното златно откритие подсказва, че реалните златни резерви на Китай може да са значително по-големи, отколкото се предполагаше досега.

          Откритието идва на фона на покачващите се световни цени на златото. Китай е най-големият производител на златна руда в света, като е добил 377 тона през миналата година, но все още изостава от държави като Южна Африка, Австралия и Русия по отношение на доказани златни резерви.

          Освен като защита срещу валутна нестабилност и финансови рискове, златото има ключово значение за индустриалните приложения, включително електрониката и аерокосмическите технологии.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Масирани руски удари оставиха над един милион домакинства без ток в Киев

          Красимир Попов -
          Руските удари в събота прекъснаха електрозахранването на повече от един милион домове в и около украинската столица Киев, съобщи енергийната компания ДТЕК. „Киев претърпя обширни...
          Политика

          Сенатор Ранд Пол разкри разточителни федерални разходи за абсурдни експерименти

          Красимир Попов -
          Американските власти са пилеели средства на данъкоплатците за самоцелни експерименти, които не водят до реални резултати. Това се посочва в годишния доклад за разточителните...
          Крими

          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions