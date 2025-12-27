Отново автогол, отново минимална победа, отново Арсенал е на върха

Арсенал победи с 2:1 Брайтън у дома в мач от 18-ия кръг на Висшата лига. Мартин Йодегор и автогол на Жоржиньо Рутер донесоха успеха на „артилеристите“, а за „чайките“ точен се оказа Диего Гомес. След тази победа тимът на Микел Артета запази преднината си от 2 точки на върха пред Манчестър Сити. От своя страна Брайтън остана на 12-то място.

- Реклама -

Лондончани можеха да вкарат още при първата си атака в срещата. При ситуацията Майълс Люис-Скели опита да намери Виктор Гьокереш. Капитанът на гостите Люис Дънк беше заел по-добра позиция, но позволи много лесно на нападателя да мине зад него. Шведът успя да стреля, но вратарят Барт Фербрюген спаси.

Малко след това Йодегор напредна в половината на гостите и комбинира с Букайо Сака по десния фланг. Англичанинът проби покрай Максим де Кайпер, влезе в пеналта и шутира от малък ъгъл, но стражът на гостите отново не позволи да бъде преодолян.

Логичното се случи в 14-ата минута, когато Арсенал поведе в резултата. Барт Фербрюген даде рисковано подаване в своята половина и „топчиите“ отнеха топката. Деклан Райс отигра с глава за Букайо Сака по десния фланг, който влезе в наказателното поле и след това намери Йодегор. Норвежецът си нагласи топката на левия и с чудесен плътен изстрел от границата на пеналта намери долния ляв ъгъл на вратата.

В 32-ата минута Сака влезе в наказателното поле и шутира, но се получи рикошет в Люис Дънк, след който Фербрюген улови без проблеми. След това Деклан Райс центрира към далечната греда, където непокрит бе оставен Виктор Гьокереш. Нападателят обаче не успя да уцели добре топката с глава.

В края на полувремето Сака опита удар от въздуха, но опитат бе блокиран от Ян Пол ван Хеке. Топката попадна в краката на Микел Мерино, който стреля, но се получи като подаване за Мартин Субименди. Испанецът засече коженото кълбо с пета, а вратарят на „чайките“ за пореден път се намеси с отлично.

След почивката Арсенал продължи да доминира, но стигна до втори гол с голяма доза късмет. В 52-ата минута Деклан Райс центрира от корнер на първа греда, където сам бе Рутер. Нападателят опита да отиграе с глава, но прати топката в собствената си врата. След час игра Йодегор изведе с хубаво подаване Гьокереш отдясно в пеналта. Шведският национал се пребори с Ферди Кадиоглу и нанесе силен изстрел с десния крак от малък ъгъл, но в тялото на Фербрюген.

В 64-ата минута неочаквано за мнозина Брайтън намали изоставането си. Янкуба Минте опита центриране отдясно, което бе блокирано, топката попадна в Жоржиньо Рутер, който задържа добре и след това я остави за Ясин Аяри. Последва диагонален удар по земя, който се отби от дясната греда на Давид Рая. Топката попадна на крака на Гомес и той вкара в опразнената врата.

В 76-ата минута гостите пропуснаха страхотен шанс да изравнят. Минте получи на десния фланг и комбинира с Матс Вифер. Последва подаване за Жоржиньо Рутер, който много технично с пета изведе Минте отдясно в наказателното поле. Младият гамбиец нанесе удар с левия крак, но Давид Рая направи направи феноменално спасяване с една ръка.

Две минути преди края на редовното време Сака проби по десния фланг и центрира ниско пред Люис Дънк към границата на вратарското поле. Там Диего Копола закъсня да покрие Габриел Мартинели, ала ударът на бразилеца с десния крак от чиста позиция мина над вратата.

В последните секунди Габриел Мартинели отклони с глава на центъра, като се получи извеждащо подаване за Букайо Сака. Англичанинът излизаше сам срещу вратаря, но се забави като в последния момент Дънк го настигна и изби топката с шпагат.

До края на срещата лондончани удържаха аванса си, с което си върнаха лидерската позицията във временното класиране на Премиър Лийг.