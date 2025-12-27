НА ЖИВО
          Парма победи затъващия отбор на Фиорентина

          В герой за домакините се превърна Оливер Сьоренсен, който се разписа четири минути след старта на второто полувреме

          Снимка: БГНЕС
          Парма победи Фиорентина с 1:0 у дома в откриваща среща от 17-ия кръг на италианската Серия А.

          В герой за домакините се превърна Оливер Сьоренсен, който се разписа четири минути след старта на второто полувреме.

          Така „пармалатите“ прекъснаха серията си от шест последователни домакинства без успех, докато „виолетовите“ остават без победа навън. Парма е 14-и със 17 точки, на пет от опасната зона, а Фиорентина продължава да е на дъното с едва девет пункта.

          В следващите си двубои флорентинци посрещат Кремонезе, а Парма е гост на Сасуоло.

