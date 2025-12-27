НА ЖИВО
          Първи гол на Вирц във Висшата Лига – Ливърпул с триумф над Уулвс

          В следващите си двубои шампионите са домакини на новака Лийдс, докато "вълците" гостуват на Манчестър Юнайтед

          Снимка: БГНЕС
          Ливърпул постигна нервна победа над Уулвърхемптън с 2:1 у дома в среща от 18-ия кръг на английската Висша лига. Двама от синовете на починалия футболист, играл и в двата клуба – Диого Жота, излязоха на терена като талисмани в емоционален момент преди първия съдийски сигнал на „Анфийлд“.

          На терена „червените“ удариха на два пъти гредата чрез Юго Екитике и Алексис Мак Алистър, преди Райън Гравенберх да открие в 41-та минута след подаване на Джереми Фримпонг. 90 секунди по-късно Екитике разпиля гостите с няколко ювелирни отигравания и подаде към Флориан Вирц, който най-сетне счупи головата си суша във Висшата лига след трансфера през лятото.

          След паузата домакините се отпуснаха и бяха наказани при един корнер от Сантяго Буено. Последваха нервни минути на „Анфийлд“, но в крайна сметка Уулвс не беше възнаграден за усилията и инкасира 11-а поредна загуба в елита на Англия.

          Отборът остава на дъното с едва две точки, докато Ливърпул е с 32 пункта в актива, което му отрежда място в топ 4.

          В следващите си двубои шампионите са домакини на новака Лийдс с Илия Груев в състава, докато „вълците“ гостуват на Манчестър Юнайтед.

          Останалите резултати:

          Брентфорд – Борнемут 4:1

          Бърнли – Евертън 0:0

          Уест Хем – Фулъм 0:1

