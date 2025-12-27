Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул

Макар в продължение на дълъг исторически период отношенията между Константинополската Вселенска патриаршия и Българската патриаршия да не са били безпроблемни, двете църкви остават дълбинно обединени като членове на Тялото Христово. Това подчерта Даниил, български патриарх и Софийски митрополит, по време на празничната света литургия в българския храм Св. Стефан в истанбулския квартал Фенер.
Празничното богослужение се състоя в третия ден след Рождество Христово, когато Църквата чества паметта на първомъченика свети архидякон Стефан. Патриархът подчерта, че служението и мъченичеството са сърцевина на християнското призвание още от зората на Църквата.
В своето слово патриарх Даниил акцентира и върху правилния поглед към историята – паметта за доброто и грешките, без да се живее в миналото, а с есхатологична надежда и отговорност към настоящето.
Той припомни, че храмът „Св. Стефан“ е символ на стремежа на българите към църковна и държавна самостоятелност, но и призив днес да се гради настоящето като Църква, общество, народ и държава.
Посланието на вицепрезидента Илияна Йотова
На храмовия празник присъства и Илияна Йотова, която подчерта, че Желязната църква е въплъщение на българската национална идея и единство.
Тя акцентира, че Рождество Христово носи послание за мир, разбирателство и надежда, особено значимо в съвременния свят на конфликти и войни.
Йотова припомни 155-годишнината от Българската екзархия и ролята на българската интелигенция в Истанбул през XIX век за свободата, образованието и държавната независимост. Тя отправи благодарност към наследниците на българската общност за съхранението на идентичността, културното наследство и православните храмове в Истанбул и Одрин.
В заключение вицепрезидентът се обърна към патриарх Даниил, подчертавайки значението на подкрепата на Българската православна църква за българите зад граница, и от името на президентската институция, със специални поздрави от Румен Радев, му подари благословен кръст с пожелание „да Ви води напред за добри дела“.