Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул

Макар в продължение на дълъг исторически период отношенията между Константинополската Вселенска патриаршия и Българската патриаршия да не са били безпроблемни, двете църкви остават дълбинно обединени като членове на Тялото Христово. Това подчерта Даниил, български патриарх и Софийски митрополит, по време на празничната света литургия в българския храм Св. Стефан в истанбулския квартал Фенер.

„Нашите Църкви остават неизменно обединени в най-дълбинната си същност – като членове на Тялото Христово, което в света винаги е изложено на „тъмнината от тоя век" (Еф. 6:12)", каза патриарх Даниил.

Празничното богослужение се състоя в третия ден след Рождество Христово, когато Църквата чества паметта на първомъченика свети архидякон Стефан. Патриархът подчерта, че служението и мъченичеството са сърцевина на християнското призвание още от зората на Църквата.

„Християнското звание още от самото начало е звание изповедническо и мъченическо – готовност за изпитания и страдания за вярата“, отбеляза той.

В своето слово патриарх Даниил акцентира и върху правилния поглед към историята – паметта за доброто и грешките, без да се живее в миналото, а с есхатологична надежда и отговорност към настоящето.

„Вярата, която изповядваме, е вяра есхатологична – нашият взор трябва да бъде насочен към изпълнението на времената“ (Еф. 1:10).

Той припомни, че храмът „Св. Стефан“ е символ на стремежа на българите към църковна и държавна самостоятелност, но и призив днес да се гради настоящето като Църква, общество, народ и държава.

Посланието на вицепрезидента Илияна Йотова

На храмовия празник присъства и Илияна Йотова, която подчерта, че Желязната църква е въплъщение на българската национална идея и единство.

„В стените на този храм е вграден онзи благословен вик: Ние сме тук! Нас ни има!“, каза Йотова.

Тя акцентира, че Рождество Христово носи послание за мир, разбирателство и надежда, особено значимо в съвременния свят на конфликти и войни.

„Рождество Христово ни връща към вярата и ни дава светлина по пътя и надежда за бъдещето“, заяви вицепрезидентът.

Йотова припомни 155-годишнината от Българската екзархия и ролята на българската интелигенция в Истанбул през XIX век за свободата, образованието и държавната независимост. Тя отправи благодарност към наследниците на българската общност за съхранението на идентичността, културното наследство и православните храмове в Истанбул и Одрин.

В заключение вицепрезидентът се обърна към патриарх Даниил, подчертавайки значението на подкрепата на Българската православна църква за българите зад граница, и от името на президентската институция, със специални поздрави от Румен Радев, му подари благословен кръст с пожелание „да Ви води напред за добри дела“.