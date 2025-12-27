НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Патрик Доргу матира Нюкясъл и даде победата на Манчестър Юнайтед

          В следващите си мачове "свраките" са гости на новака Бърнли, докато "червените дяволи" посрещат закъсалия Уулвърхемптън

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Манчестър Юнайтед победи Нюкасъл с минималното 1:0 у дома на Боксинг Дей в първа среща от 18-ия кръг на английската Висша лига.

          Двата отбора си поделиха първите 20 минути от двубоя, но в 24-та Юнайтед удари първи чрез Патрик Доргу. Недобро изчистване с глава на Ник Волтемаде попадна на волето на датския национал, който с левия крак прониза Арън Рамсдейл за 1:0. До края на полувремето „червените дяволи“ бяха по-добрият отбор, но не успяха да вкарат второ попадение.

          На почивката един от синовете на Дарън Флетчър – Джак, влезе на терена принудително на мястото на Мейсън Маунт, а Юнайтед предаде инициативата на съперника. Владението на Нюкасъл обаче рядко довеждаше до сериозни опасности. Вместо това, манчестърци можеха да убият интригата, но изстрелът на Бенямин Шешко уцели напречната греда. Скоро след това един от най-добрите на терена за гостите Люис Хол направи същото и този път Сене Ламенс извади късмет. Нюкасъл продължи да натиска, но отново можеше да се изпати след грешка на Фабиан Шер. Голям пропуск за домакините обаче направи Диого Далот, стрелял над вратата от изгодна позиция.

          В крайна сметка момчетата на Рубен Аморим, който за първи път откакто е начело на отбора заложи на четирима в отбрана, удържаха крехката си преднина, за да се поздравят с ценни три точки.

          Манчестър Юнайтед е пети в таблицата, макар и временно, с 29 точки, колкото имат четвъртият Челси и шестият Ливърпул. Нюкасъл, след поредния си лош резултат извън дома, е 11-и с 23 пункта.

          В следващите си мачове „свраките“ са гости на новака Бърнли, докато „червените дяволи“ посрещат закъсалия Уулвърхемптън. 

